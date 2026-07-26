Kaesang Umumkan Maju sebagai Caleg di Dapil Puan Maharani pada Pileg 2029

JawaPos.com - Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Kaesang Pangarep, mengumumkan niatnya untuk maju sebagai calon anggota legislatif (caleg) pada Pemilu Legislatif (Pileg) 2029.

Selain mengumumkan pencalonannya, Kaesang juga mengajak seluruh kader PSI untuk menjaga soliditas demi meraih kemenangan pada Pemilu 2029.

Pernyataan tersebut disampaikan Kaesang saat menghadiri Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) DPD PSI Kota Solo, Sabtu (25/7).

Ia mengungkapkan, awalnya kedatangannya ke Solo hanya untuk menemui suporter Persis Solo. Namun ada momentum Rakorda yang akhirnya dimanfaatkan untuk menyampaikan rencana politiknya.

"Saya sebenarnya ke Solo tuh rencananya tadi hanya untuk Persis Solo, tapi memang ngepasi ada rakorda-nya DPD Kota Solo. ya wis pisan ngumumke kalau bakal jadi caleg di sini," kata Kaesang di hadapan kader PSI Solo.

Dalam kesempatan tersebut, Kaesang juga memberikan arahan kepada para kader PSI sebagai persiapan menghadapi Pemilu 2029.

Salah satu pesan yang ditekankannya adalah pentingnya menjaga kekompakan dan menghindari konflik di antara kader yang nantinya sama-sama maju sebagai peserta pemilu.

"Saya minta dukungannya supaya terus solid untuk bisa memenangkan Pemilu yang ada di 2029 nanti," ujar Kaesang.

Ia pun menegaskan, pesan tersebut disampaikannya bukan semata sebagai Ketua Umum PSI, melainkan juga sebagai bakal calon anggota DPR RI.