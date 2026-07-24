Perkuat Organisasi, AMPI Tunjuk Eks Ketua TKN Fanta Prabowo-Gibran Jadi Sekjen

JawaPos.com - Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia (AMPI) resmi menetapkan Arief Rosyid Hasan sebagai Sekjen sisa masa periode 2022-2027. Keputusan ini dibuat dalam Rapat pleno IX DPP AMPI yang dipimpin Ketua Umum Jerry Sambuaga.

Arief sebagai Mantan Ketua Umum PB HMI dianggap memiliki kapasitas menduduki jabatan Sekjen. Penunjukan ini juga sebagai revitalisasi kepengurusan untuk memperkuat konsolidasi organisasi di tingkat nasional.

Rapat pleno juga menyepakati penyegaran struktur kepengurusan di sejumlah bidang strategis. Selain penunjukan Sekjen DPP AMPI, sejumlah tokoh dari berbagai latar belakang organisasi kepemudaan, termasuk unsur Cipayung Plus, dipercaya mengisi jajaran kepengurusan DPP AMPI.

"Revitalisasi juga dilakukan terhadap beberapa pengurus lainnya sebagai bagian dari penguatan organisasi. Penataan kepengurusan ini merupakan langkah strategis untuk memastikan organisasi semakin solid dan mampu menjawab tantangan ke depan," kata Jerry di Jakarta, Jumat (24/7).

Revitalisasi kepengurusan ini dilakukan untuk memperkuat internal organisasi. Selain itu, diharapkan pelaksaan program untuk mendukung kerja politik Partai Golkar semakin maksimal.

Rapat pleno IX DPP AMPI, kata Jerry, menjadi bagian dari mekanisme organisasi dalam melakukan evaluasi dan penguatan kepengurusan.

"Melalui susunan yang telah direvitalisasi, DPP AMPI diharapkan semakin optimal menjalankan fungsi kaderisasi, konsolidasi, serta membangun kolaborasi dengan berbagai elemen kepemudaan dalam mendukung pembangunan nasional," tegasnya.

Sebagai informasi, Arief Rosyid Hasan pernah menjabat sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) periode 2013-2015. Kiprah politiknya berlanjut pada pemilu 2024 saat ditunjuk sebagai Ketua TKN Fanta Pemenangan Prabowo-Gibran.