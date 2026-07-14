Jelang Kongres II, Prananda Paloh Dorong Pemuda NasDem Lebih Kreatif Berkontribusi untuk Bangsa

Ketua Umum Garda Pemuda NasDem (GPND) Prananda Surya Paloh. (Istimewa)

JawaPos.com - Ketua Umum Garda Pemuda NasDem (GPND) Prananda Surya Paloh mendorong para pemuda di partai untuk lebih menunjukan kreativitas. Pendekatan ini untuk meningkatkan kontribusi bagi bangsa.

Seruan ini ia sampaikan menjelang Kongres II yang akan digelar pada 21–22 Juli 2026 di Jakarta. Transformasi difokuskan untuk menjadikan Garda Pemuda NasDem sebagai rumah besar generasi muda yang terbuka, inklusif, dan menjadi ruang berkarya lintas profesi.

Dorongan ini sudah disampaikan Prananda dalam Rapat Pleno dan Syukuran HUT ke-15 Garda Pemuda NasDem di NasDem Tower, Jakarta Pusat, Selasa (14/7). Dia menyerap aspirasi melalui Rapat Koordinasi Wilayah (Rakorwil) untuk selanjutkan dirumuskan sebagai fondasi pembahasan dalam Kongres II.

Anggota Fraksi Partai NasDem DPR RI itu mengatakan, kader di seluruh wilayah menunjukan tekad dalam memberikan kontribusi bagi bangsa. Mereka bisa menggunakan cara yang lebih adaptif, kreatif, dan relevan dengan tantangan zaman.

"Pada intinya mereka ingin tetap berkontribusi, tetapi melalui pendekatan yang lebih out of the box dan soft approach. Garda Pemuda NasDem harus menjadi wadah tempat anak-anak muda berkumpul sesuai profesi dan keunggulannya untuk memberikan kontribusi bagi bangsa," ujar Prananda.

Dia menyampaikan, Garda Pemuda NasDem ke depan akan menjadi ruang kolaborasi bagi anak muda dari berbagai latar belakang profesi. Kontribusi anak muda tidak hanya diukur dengan politik praktis, melainkan banyak bidang sesuai keahlian.

Ia mencontohkan, para wirausaha dapat memperkuat ekosistem kewirausahaan, tenaga kesehatan berkontribusi melalui pelayanan dan edukasi kesehatan, sementara profesi lainnya dapat menghadirkan inovasi sesuai kompetensinya. Politik, kata dia, merupakan ruang pengabdian lanjutan yang akan tumbuh secara alami ketika kesadaran dan komitmen kebangsaan telah terbentuk.

"Anggaplah Garda Pemuda NasDem sebagai wadah berkumpulnya pemuda-pemuda Indonesia untuk berkarya sesuai kelebihannya masing-masing," imbuhnya.

Selain membahas arah transformasi organisasi, rapat pleno juga mengevaluasi pelaksanaan kaderisasi, efektivitas program unggulan, serta tingkat keaktifan kepengurusan mulai dari tingkat pusat hingga kabupaten/kota sebagai bagian dari konsolidasi menuju Kongres II.

Prananda mengakui, sebaran kepengurusan Garda Pemuda NasDem saat ini masih didominasi Pulau Jawa dan Sumatera. Namun, pertumbuhan kader di wilayah lain juga perlu direspon positif.

"Di usia 15 tahun ini saya melihat Garda Pemuda NasDem terus menunjukkan kematangan organisasi dengan progres yang positif. Ke depan kami akan semakin mengedepankan pendekatan yang lebih terbuka dan dekat dengan anak muda," tandasnya.

Pendekatan tersebut mulai diwujudkan melalui berbagai kegiatan yang dekat dengan keseharian generasi muda, seperti turnamen padel, literasi digital, hingga fun walk yang baru digelar di Medan. Beragam program itu diharapkan mampu memperluas partisipasi pemuda sekaligus membangun budaya kolaborasi yang produktif.