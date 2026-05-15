NasDem Ungkit Pernyataan Surya Paloh: Tidak Rela Partainya Diambil Orang

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Fraksi Partai NasDem, Fauzi H. Amro. (Dok JawaPos.com)
JawaPos.com - Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Fraksi Partai NasDem, Fauzi H. Amro, memastikan tidak ada penggabungan partainya ke partai politik lain. Namun, ia mengakui bahwa NasDem sangat terbuka untuk melakukan kerja sama politik dengan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
"Ada isu kita merger, ada isu kita mau diakuisisi. Pertama secara prinsip, itu tidak benar sama sekali. Bahwa kita menggagas politik, politik blok ya? Artinya kita pengen NasDem ini ke depan kira-kira berkoalisi dengan Prabowo, seperti itu. Itu ada, tapi tidak merger, tidak akuisisi," kata Fauzi Amro ditemui JawaPos.com di Jakarta, Jumat (15/5).
Ia mengungkit pernyataan Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh yang selalu menyatakan bahwa partainya tidak rela direbut pihak lain. Bahkan, Surya Paloh disebut menjadi yang terdepan untuk membela kedaulatan NasDem.
"Pak Surya selalu mengatakan, 'Saya tidak rela kalau partai ini akan diambil orang, akan hancur, dan saya akan orang terdepan akan membela' dan seterusnya," tuturnya.
Ia tak memungkiri, isu tersebut membuat guncangan di internal partai. Namun, ia menyebut saat ini para kader partai tengah membangun soliditas dengan melakukan konsolidasi dari tingkatan DPW hingga DPP.
"Hikmahnya pertama kita bisa menjaga kekompakan, menjaga solidaritas, menjaga pertemanan kita, menjaga kecintaan kita terhadap NasDem," pungkasnya.
Sebagaimana diketahui, sempat beredar isu merger antara Partai Nasdem yang melebur ke Partai Gerindra. Namun, isu tersebut telah dibantah secara tegas oleh Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh.
Surya Paloh membantah partai yang dipimpinnya akan melebur dengan Gerindra yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto. "Sudah pastilah tidak ada, itu istilahnya barangkali terlalu cepat menyimpulkan itu," ucap Surya Paloh di NasDem Tower, Jakarta, Kamis (16/4).
