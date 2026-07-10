Peringati Harlah ke-28, PKB Mulai Gerakan Tanam Sejuta Pohon Nasional

JawaPos.com - Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mulai menjalankan rangkaian peringatan Hari Lahir (Harlah) ke-28. Kegiatan diawali dengan penanaman 2000 bibit pohon di Taman Cempaka, Jakarta Timur.

Sekretaris Jenderal PKB Hasanuddin Wahid mengatakan, partai menargetkan menanam 1 juta pohon di seluruh Indonesia. Partai menilai perlunya melestarikan lingkungan.

"Gerakan tanam pohon ini adalah wujud refleksi kita atas pentingnya menjaga kelestarian alam. Kegiatan hari ini hanya kick off. Kami telah menginstruksikan seluruh DPW dan DPC PKB di seluruh Indonesia untuk melakukan gerakan yang sama," ujar Cak Udin, Jumat (10/7).

Dia berharap kegiatan penghijauan ini diikuti oleh masyarakat luas. Terutama di wilayah-wilayah yang memerlukan rehabilitasi seperti daerah aliran sungai, kawasan kritis, hingga hutan.

"Kami berharap gerakan ini menular ke seluruh daerah dan seluruh lapisan masyarakat, terutama di wilayah-wilayah kritis, daerah aliran sungai, kawasan hutan, maupun lokasi lain yang memungkinkan untuk ditanami pohon," imbuhnya.

Cak Udin menyampaikan, PKB sejak awal didirikan menaruh kepedulian dalam melestarikan kehidupan. Oleh karena itu, partai memanfaatka momentuh Harlah ke-28 sebagai sarana menjaga lingkungan.

"Bagi umat Islam, angka 28 memiliki makna tersendiri karena jumlah huruf hijaiyah adalah 28. Ini menjadi simbol bahwa di usia ke-28, PKB diharapkan semakin matang, semakin sempurna dalam memberikan manfaat bagi masyarakat, bangsa, dan lingkungan," jelasnya.

Sementara itu, Ketua Panitia Harlah PKB ke-28 Faisol Riza mengatakan, Pesta Pohon merupakan salah satu kegiatan pra-Harlah yang dirancang untuk mempertegas komitmen PKB sebagai partai yang peduli terhadap kelestarian alam.

"Semoga melalui gerakan ini PKB semakin konsisten menjadi partai yang membawa manfaat bagi masyarakat, tumbuh semakin menjulang, selalu gemilang, serta terus menjaga bumi dan menjaga alam," pungkas Faisol.