Logo JawaPos
HomeKesehatan
Author avatar - Image
Sabik Aji Taufan
Rabu, 1 Juli 2026 | 16.19 WIB

Ketahanan Gizi Investasi Strategis, EU-ASEAN Nilai Tantangan MBG Adalah Berjalan Efektif dalam Skala Besar

Program makan bergizi gratis (MBG). (Dok. Jawapos.com).

 

JawaPos.com - Peningkatan ketahanan gizi dinilai perlu menjadi fokus pemerintah dan sektor swasta. Hal ini berkaitan dengan memperkuat kesehatan preventif di kawasan ASEAN. 
 
Materi ini yang dibahas dalam laporan kesehatan terbaru ASEAN yang diterbitkan oleh EU-ASEAN Business Council (EU-ABC). Melalui laporan ini ditekankan bahwa perlu pendekatan kebijakan berbasis siklus kehidupan (life-course approach) untuk memperkuat ketahanan kesehatan dan ekonomi kawasan. 
 
Terdapat 3 pilar yang perlu digarisbawahi, yakni ketahanan gizi, penerapan gaya hidup sehat dan penguatan praktik perawatan mandiri (self-care), sebagai fondasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang lebih sehat dan produktif.
 
Kesehatan preventif diposisikan sebagai investasi strategis untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, berkontribusi terhadap pengurangan beban pembiayaan kesehatan, peningkatan produktivitas tenaga kerja serta penguatan daya saing ekonomi ASEAN dalam jangka panjang. 
 
 
Indonesia dianggap telah berjalan ke arah yang tepat dengan membuat program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang telah menjangkau lebih dari 60 juta penerima manfaat.
 
“Upaya Indonesia untuk meningkatkan gizi dan kesehatan masyarakat, mulai dari inisiatif berskala besar seperti program Makan Bergizi Gratis hingga berbagai upaya penurunan stunting, menunjukkan bahwa prioritas yang ditetapkan sudah berada di jalur yang tepat," kata Direktur Eksekutif, EU-ASEAN Business Council, Chris Humphrey, Selasa (30/6).
 
Chris menyampaikan, tantangan yang dihadapi kini adalah memastikan implementasi berbagai program tersebut dapat berjalan secara efektif dalam skala luas. Dia mendorong adanya kolaborasi kuat antara pemerintah dan dunia usaha.
 
"Kolaborasi antara pemerintah, sektor industri, akademisi dan masyarakat sipil dapat membantu memperkuat ketahanan gizi, meningkatkan kesehatan masyarakat serta membangun ketahanan ekonomi jangka panjang," imbuhnya.
 
Sejalan dengan pesan tersebut, laporan kesehatan ASEAN yang disusun oleh EU-ABC memuat 29 rekomendasi utama mengenai bagaimana pemerintah dan sektor industri dapat bekerja sama untuk meningkatkan hasil gizi masyarakat, memperkuat upaya kesehatan preventif serta membangun sistem konsumsi yang lebih berkelanjutan dan sirkular, dengan mengacu pada pengalaman dari Eropa maupun kawasan ASEAN.
 
Pada momentum seperti sekarang kebijakan berbasis bukti, inovasi serta kolaborasi lintas sektor perlu dibuat dalam menghadapi tantangan yang masih berlangsung, seperti stunting, defisiensi mikronutrien, obesitas dan pola konsumsi yang kurang sehat. 
 
Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular (P2PTM) Kementerian kesehatan RI, Sri Ridha Hasanah mengatakan,  kemajuan yang berkelanjutan hanya dapat dicapai melalui kemitraan jangka panjang dan pendekatan kesehatan berbasis siklus hidup. Perlu ada komitmen bersama untuk menciptakan lingkungan yang memungkinkan pilihan hidup sehat menjadi lebih mudah diakses, terjangkau dan diterapkan oleh seluruh masyarakat. 
 
“Jika kita memiliki tujuan kesehatan masyarakat yang sama, maka selalu ada ruang untuk berkolaborasi. Kami tidak memandang pertumbuhan ekonomi dan kesehatan masyarakat sebagai dua hal yang saling bertentangan. Sebaliknya, keduanya dapat berjalan beriringan untuk mencapai tujuan kesehatan masyarakat yang lebih baik," kata Sri.

Editor: Sabik Aji Taufan
Tags
Artikel Terkait
BGN Laporkan Pembenahan Program MBG ke DPR, Libatkan Kejagung Audit Data 63 Juta Penerima Manfaat - Image
Nasional

BGN Laporkan Pembenahan Program MBG ke DPR, Libatkan Kejagung Audit Data 63 Juta Penerima Manfaat

Selasa, 30 Juni 2026 | 22.37 WIB

Jawab Keluhan BGN, Purbaya Bentuk Tim Untuk Awasi Program MBG - Image
Nasional

Jawab Keluhan BGN, Purbaya Bentuk Tim Untuk Awasi Program MBG

Sabtu, 27 Juni 2026 | 01.14 WIB

Viral Guru Honorer Digaji Rp 414 Ribu, P2G Singgung MBG Gunakan Anggaran Pendidikan - Image
Pendidikan

Viral Guru Honorer Digaji Rp 414 Ribu, P2G Singgung MBG Gunakan Anggaran Pendidikan

Sabtu, 27 Juni 2026 | 00.00 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Brasil vs Jepang di Piala Dunia 2026: Kans Selecao Lolos 16 Besar Lewat Adu Penalti - Image
1

Prediksi Skor Brasil vs Jepang di Piala Dunia 2026: Kans Selecao Lolos 16 Besar Lewat Adu Penalti

2

Prediksi Skor Pantai Gading vs Norwegia di Piala Dunia 2026: Misi Erling Haaland Pulangkan Wakil Afrika

3

Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris PT Krakatau Posco, Netizen: Muak Sekali

4

Sejarah! Indonesia Juara AVC Men's Cup 2026 Hancurkan Korea Selatan 3-0

5

Prediksi Skor Jerman vs Paraguay di Piala Dunia 2026: Der Panzer Bisa Amankan Tiket 16 Besar dalam 90 Menit

6

Prediksi Skor Meksiko vs Ekuador di 32 Besar Piala Dunia 2026: Panggung Pembuktian Tuan Rumah!

7

Prediksi Susunan Pemain Timnas Brasil vs Jepang di 32 Besar Piala Dunia 2026: Marquinhos Akui Samurai Biru Sedang Percaya Diri

8

Prediksi Susunan Pemain Timnas Norwegia vs Pantai Gading di 32 Besar Piala Dunia 2026: Sudah Lakukan Rotasi, Martin Odegaard Siap Menan

9

Pakai Tas Mewah, Tiga Pengasuh Anak-anak Raffi Ahmad-Nagita Slavina Sedang Asik Liburan Jadi Sorotan

10

Prediksi Skor Belanda vs Maroko di Piala Dunia 2026: Oranje Dijagokan Menang Tipis Kontra Singa Atlas

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore