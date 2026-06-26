Jokowi Shalat Jumat di Masjid Rest Area Tol Lampung

SHALAT JUMAT: Setiba di Masjid Al Hikmah di Rest Area 116 Tol Lampung (26/6), Jokowi menunaikan shalat sunnah sebelum khutbah Jumat. (Dok. PSI)
JawaPos.com - Kunjungan Presiden Ke-7 Joko Widodo (Jokowi) di Lampung diawali dengan shalat Jumat di Masjid Al Hikmah di Rest Area 116 Tol Lampung (26/6).
Shalat Jumat di rest area karena perjalanan dari Bandara Raden Inten II, Lampung, ke daerah tujuan masih memakan waktu dengan perjalanan darat. Karena hari Jumat, maka perjalanan mantan gubernur DKI Jakarta dijeda dulu untuk ibadah shalat jumat.
Masjid Al Hikmah di Rest Area 116 Tol Lampung, mantan wali kota Solo itu tampak mengenakan baju putih berlambang gajah, logo Partai Solidaritas Indonesia (PSI).
Di sana, Jokowi tampak didampingi Ketua DPW PSI Lampung Ahmad Ridho Julian. "Rundown acaranya sudah dibuat, baik dari relawan, dari PSI semuanya sudah padat," kata Jokowi, Jumat (26/6).
Presiden dua periode itu mengatakan, dirinya menjadwalkan berada di Lampung selama tiga hari dengan beberapa agenda. Di antaranya agenda itu terkait PSI, yakni memberikan motivasi kepada kader partai yang dipimpin oleh Kaesang Pangarep.
Jokowi menegaskan pentingnya penguatan struktur jelang Pemilu 2029. "Kalau untuk PSI saya ingin memberikan motivator, kemudian juga memberikan pesan-pesan pentingnya struktural di PSI ini segera komplet, sehingga menjadi sebuah mesin politik yang besar," jelasnya.
Selain itu, nantinya Jokowi melakukan konsolidasi politik PSI, silaturahmi dengan masyarakat, menghadiri kirab budaya, serta kunjungan ke pondok pesantren.
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Jokowi akan didampingi Ketua Umum DPP PSI Kaesang Pangarep dan pengurus DPP PSI lain. Sejumlah daerah yang akan dikunjungi Jokowi antara lain Mesuji, Tulangbawang Barat, Pesawaran, Bandar Lampung, Lampung Timur, dan Lampung Tengah.
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