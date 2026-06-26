Kenakan Baju Berlogo PSI, Jokowi Blusukan ke Lampung

BERANGKAT DARI SOLO: Jokowi dengan kemeja gajah PSI bertolak ke Lampung pada Jumat pagi (26/6). (Dok. PSI)
JawaPos.com - Sosok Joko Widodo (Jokowi) menjadi tokoh utama di dalam Partai Solidaritas Indonesia (PSI) makin kentara. Kali ini presiden ke-7 RI itu mulai berani mengenakan atribut (PSI), yaitu topi dan kemeja berlogo PSI.
Atribut itu dipakai mantan gubernur DKI Jakarta itu saat berangkat dari Bandara Adi Soemarno Solo menuju Lampung pada Jumat pagi (26/6).
Jokowi mengatakan, dirinya akan berada di Lampung selama tiga hari dengan beberapa agenda. "Rundown acaranya sudah dibuat, baik dari relawan, dari PSI semuanya sudah padat," katanya, Jumat (26/6).
Jokowi mengaku kedatangannya di acara PSI untuk memberikan motivasi kepada kader partai yang dipimpin oleh Kaesang Pangarep itu. Oleh karena itu, Jokowi menegaskan pentingnya penguatan struktur jelang Pemilu 2029.
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"Kalau untuk PSI saya ingin memberikan motivator, kemudian juga memberikan pesan-pesan pentingnya struktural di PSI ini segera komplet, sehingga menjadi sebuah mesin politik yang besar," jelasnya.
Selain itu, Jokowi juga ingin mengajak semua masyarakat untuk sadar berpolitik. "Kemudian juga membangkitkan kesadaran berpolitik masyarakat, itu juga penting," ujarnya.
Soal kemeja dan topi PSI, Jokowi mengaku mendapatkan dari Ketua Umum PSI. "Ya dikirimi sama ketum kaesang ya saya pakai," tutup Jokowi.
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