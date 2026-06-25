Mardiono Sebut Pelestarian Seni Budaya Bisa Lindungi Kehidupan Sosial, Regenerasi Penting Dilakukan

JawaPos.com – Utusan Khusus Presiden Bidang Ketahanan Pangan, Muhamad Mardiono mengingatkan pentingnya pelestarian seni dan budaya. Pasalnya, seni budaya berperan penting dalam menjaga kehidupan sosial.

Hal itu disampaikan Mardiono saat melakukan kunjungan silaturahmi ke Sanggar Ocehan Plesetan Rombongan Betawi (Oplet), di Jakarta. Dia datang sebagai bentuk apresiasi terhadap para pelaku seni yang berkomitmen melestarikan budaya Betawi berupa lenong dan karya-karya seni lainnya.

Ketua Umum PPP ini menyampaikan, karya seni bisa menjadi jalan komunikasi sosial. Melalui kesenian, kehidupan sosial bisa semakin membaik.

“Melalui budaya Lenong Betawi ini kita harus terus melestarikan warisan budaya bangsa. Saya menyampaikan apresiasi dan penghargaan setinggi-tingginya kepada Bang Madit dan teman-teman yang telah mengabdikan dirinya untuk menjaga dan mengembangkan karya-karya seni, khususnya budaya Betawi,” ujar Mardiono, Kamis (25/6).

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Dia menyampaikan, perlu ada regenerasi pelaku seni. Sehingga, warisan budaya akan terus bertahan lintas generasi.

Pemerintah memiliki komitmen mendukung pelestarian seni dan budaya. Karya seni mampu melahirkan ekspresi kreatif sekaligus membangun komunikasi yang harmonis dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Dalam kesempatan yang sama, pimpinan Sanggar Oplet, Bang Madit, menyampaikan rasa terima kasih terhadap Mardiono yang dinilainya menunjukkan kepedulian terhadap dunia seni dan budaya.

“Kami merasa bangga karena seorang pejabat mau hadir dan menyempatkan waktu di tengah kesibukannya untuk bertemu dengan para pelaku seni. Kami melihat Pak Mardiono sebagai sosok yang memiliki kepedulian terhadap seni dan budaya,” kata Bang Madit.