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Muhammad Ridwan
Selasa, 16 Juni 2026 | 13.05 WIB

Wapres Gibran Terima Perwakilan Massa Aksi, Senang Mahasiswa Bersikap Kritis

Wapres Gibran Rakabuming Raka menerima 15 perwakilan mahasiswa di Istana Wapres, Jakarta, Senin (15/6). (Setwapres) - Image

Wapres Gibran Rakabuming Raka menerima 15 perwakilan mahasiswa di Istana Wapres, Jakarta, Senin (15/6). (Setwapres)

JawaPos.com - Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka menegaskan komitmen pemerintah untuk terus menyempurnakan berbagai program dan kebijakan nasional dengan membuka ruang dialog serta menyerap aspirasi masyarakat, khususnya dari kalangan mahasiswa.

Pernyataan itu disampaikan Gibran saat menerima dan berdialog langsung dengan 15 perwakilan mahasiswa di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Senin (15/6).

“Yang sudah kita capai sekarang, apa yang sudah dibangun itu yang kita rawat bersama. Saya sadar masih banyak minus-minusnya, kekurangannya banyak, ya ini yang harus kita perbaiki bersama,” kata Gibran saat berbincang dengan perwakilan mahasiswa.

Mahasiswa yang sebelumnya menggelar aksi unjuk rasa di kawasan Patung Kuda itu berasal dari Universitas Bung Karno (UBK) dan Universitas Mohammad Husni Thamrin Jakarta.

Dalam pertemuan tersebut, mereka menyampaikan berbagai aspirasi dan hasil kajian mengenai sejumlah isu nasional, mulai dari program Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa Merah Putih, sektor pendidikan, revisi regulasi, hingga pembangunan di wilayah tertinggal.

Dalam dialog tersebut, Gibran menyampaikan apresiasi atas masukan yang diberikan para mahasiswa.

“Makanya ini saya terima kasih sekali dapat masukan-masukan,” ujarnya.

Putra sulung Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) itu menegaskan, pemerintah terbuka terhadap kritik dan saran selama disampaikan secara tertib dan konstruktif. Ia juga mengapresiasi keterlibatan aktif mahasiswa dalam mengawal jalannya kebijakan pemerintah.

“Saya senang mahasiswa kritis ikut mengevaluasi, ikut memberikan saran,” bebernya.

Editor: Sabik Aji Taufan
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