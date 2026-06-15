Gedung DPR Dikepung Ratusan Mahasiswa, Desak Prabowo-Gibran Mundur dan Serukan Reformasi Jilid II

Ratusan aliansi mahasiswa menggelar aksi demonstrasi di gerbang Pancasila gedung DPR/MPR RI, Senin (15/6). (Ryandi Zahdomo/JawaPos.com)
JawaPos.com - Ratusan mahasiswa Universitas Muhammadiyah Jakarta, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Cirendeu dan Universitas Pamulang (Unpam) menggelar aksi demonstrasi di gerbang Pancasila gedung DPR/MPR RI. Mereka datang sekitar pukul 14.00 WIB sambil membawa spanduk dengan berbagai tuntutan.
Beberapa tulisan yang ditulis di antaranya:
"REFORMASI JILID II"
"Makan Bikin Goblok"
"Indonesia Gawat Darurat"
"Ibu Pertiwi Memanggil"
"Jangan Melemah Kita Bukan Rupiah"
Seluruh mahasiswa tetap menyuarakan aksi aspirasi mereka di bawah kondisi cuaca yang tampak mendung, pasca hujan. Sesekali sejumlah mahasiswa mencoba merobohkan pagar dengan menggoyangkan dan menendangnya. Adapula yang mencoba melempari samoah botol minuman ke area dalam gedung DPR/MPR.
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"Kita minta Prabowo Gibran mundur karena gagal memimpin Indonesia," ujar salah seorang mahasiswa.
Massa mahasiswa menegaskan akan tetap bertahan di lokasi dan melanjutkan orasi secara bergantian sampai ada perwakilan pihak berwenang yang menemui mereka untuk menanggapi tuntutan "Reformasi Jilid II" tersebut.
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