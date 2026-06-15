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Muhammad Ridwan
Selasa, 16 Juni 2026 | 02.55 WIB

15 Mahasiswa yang Menggelar Aksi Demo di Kawasan Patung Kuda Diterima Audiensi oleh Gibran di Istana Wapres

Sebanyak 15 mahasiswa diterima melakukan audiensi di Istana Wakil Presiden (Wapres), Jakarta, Senin (15/6). )(Ist). - Image

Sebanyak 15 mahasiswa diterima melakukan audiensi di Istana Wakil Presiden (Wapres), Jakarta, Senin (15/6). )(Ist).

JawaPos.com - Wakil Presiden (Wapres) RI Gibran Rakabuming Raka menerima 15 perwakilan mahasiswa yang menggelar aksi demonstrasi di Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin (15/6).

Mahasiswa yang mengikuti audiensi tersebut berasal dari sejumlah kampus, di antaranya Universitas Bung Karno (UBK), Universitas Terbuka, dan Universitas MH Thamrin. Pertemuan berlangsung di Istana Wapres yang lokasinya tidak jauh dari titik aksi unjuk rasa.

Sekitar pukul 17.25 WIB, salah satu peserta aksi mengungkapkan bahwa rombongan mahasiswa mendapat undangan langsung untuk bertemu dengan Wapres Gibran. Setelah menerima informasi tersebut, mereka segera bergerak menuju Istana Wakil Presiden.

"Perjuangan kita membuahkan hasil, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menerima kami, untuk bagaimana memberikan aspirasi-aspirasi kami. Kami menyampaikan kepada Wakil Presiden untuk membawa tuntutan kami ke Istana," kata orator dari atas mobil komando.

Setibanya di kompleks Istana Wapres, para mahasiswa menjalani pemeriksaan keamanan secara ketat. Mereka diperiksa satu per satu sebelum memasuki area gedung, termasuk pemeriksaan menggunakan alat pemindai X-Ray.

Dalam dialog tersebut, mahasiswa menyampaikan sejumlah aspirasi terkait kondisi sosial dan ekonomi yang dinilai tengah menjadi perhatian masyarakat. Berbagai isu disampaikan secara langsung kepada Wapres Gibran.

Salah satu poin yang menjadi sorotan mahasiswa adalah penolakan terhadap kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi. Selain itu, mereka juga menyinggung pelemahan nilai tukar rupiah yang dianggap berdampak pada kondisi ekonomi masyarakat.

Mahasiswa turut memberikan evaluasi terhadap pelaksanaan program makan bergizi gratis (MBG) yang saat ini dijalankan pemerintah. Mereka berharap program tersebut dapat terus diperbaiki agar lebih tepat sasaran dan memberi manfaat maksimal bagi masyarakat.

Editor: Kuswandi
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