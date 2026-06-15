Kericuhan Pecah di Gerbang Pancasila DPR, Aksi Bakar Ban Mahasiswa Berujung Pelemparan!

Demo mahasiswa di Gerbang Pancasila DPR RI ricuh Senin (15/6) sore. (Ryandi Zahdomo/JawaPos.com)
JawaPos.com - Aksi demonstrasi mahasiswa di Gerbang Pancasila, Gedung DPR/MPR RI, Jakarta Pusat, berlangsung tegang dan sempat memanas, Senin (25/6) sore. Situasi yang semula damai mendadak ricuh setelah massa melakukan aksi bakar ban bekas dan sejumlah atribut aksi di depan gerbang utama.
Ketegangan makin memuncak saat pihak kepolisian dari dalam kompleks Parlemen mencoba mengambil tindakan tegas untuk mengendalikan situasi.
Awalnya, massa mahasiswa berkumpul untuk menyuarakan aspirasi mereka di belakang Gedung DPR RI. Namun, situasi mulai tidak kondusif saat api dari bakaran ban mulai membesar. Petugas kepolisian yang bersiaga di balik pagar kemudian berinisiatif memadamkan api tersebut demi keamanan.
Ketegangan di Gerbang Pancasila DPR RI
Massa yang terprovokasi akibat penyemprotan APAR mulai melemparkan berbagai benda ke dalam halaman gedung DPR RI. Mulai dari botol kemasan, pipa, dan barang lainnya mereka lemparkan. Sejumlah mahasiswa juga mulai menggoyang-goyang pagar besi Gerbang Pancasila secara histeris, mencoba merobohkannya agar bisa merangsek masuk.
Aparat kepolisian tetap bertahan di posisinya sambil terus berupaya meredam kobaran api yang kembali dinyalakan oleh demonstran. Gesekan fisik untungnya dapat dihindari karena terhalang pagar pembatas yang cukup kokoh.
Situasi Terkini di Depan Gedung DPR MPR
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Meskipun sempat ditenangkan, konflik kecil kembali terjadi beberapa kali di titik yang sama. Setelah api padam oleh aparat kepolisian masa kembali menyalahkan api namun tak berselang lama api tersebut kembali dipadamkan oleh aparat kepolisian.
Tak berselang lama, mahasiswa kembali mendinginkan kepala mereka. Mereka kemudian melakukan konsolidasi hingga akhirnya mereka memilih membubarkan diri pukul 17.30 WIB.
5.955 Personel Gabungan Jaga Demonstran
Sebelumnya diberitakan, gelombang aksi unjuk rasa kembali digelar di Jakarta hari ini, Senin (15/6). Sebanyak 5.955 personel gabungan langsung dikerahkan ke sejumlah titik strategis di wilayah Jakarta Pusat.
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