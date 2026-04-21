Hashim Minta Organisasi Sayap Gerindra Tangkal Hoaks dan Ujaran Kebencian di Medsos

Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Hashim Djojohadikusumo saat membuka Rakernas GEKIRA. (Istimewa)

JawaPos.com - Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Hashim Djojohadikusumo meminta kepada organisasi sayap partai agar menangkal hoaks dan ujaran kebencian. Hal seperti ini belakangan masif terjadi di media sosial.

Hal itu dia sampaikan saat membuka kegiatan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Gerakan Kristiani Indonesia Raya (GEKIRA) di Jakarta Timur, Jumat (13/6). Forum ini menjadi kesempatan bagi GEKIRA memperkuat dukungan terhadap Presiden Prabowo Subianto sekaligus konsolidasi internal.

Hashim selaku Ketua Dewan Pembina PP GEKIRA menekankan forum ini juga menjadi wadah membahas sejumlah isu strategis nasional. Dia melihat organisasi ini telah menunjukan perkembangan pesat sejak didirikan.

“Saya kira sebagai organ sayap partai, apa yang tengah dilakukan oleh rekan-rekan di GEKIRA amat positif. Kegiatan ini merupakan tanda bahwa GEKIRA terus berkembang dan berkarya dalam mendukung visi Partai Gerindra dan Presiden Prabowo Subianto,” ujar Hashim.

Utusan Khusus Presiden ini menyampaikan, dunia maya saat ini dipenuhi oleh informasi keliru. Oleh karena itu, GEKIRA diminta turut andil agar mencegah disinformasi terus merebak.

“GEKIRA adalah organisasi politik, sayap partai politik, dengan tujuan politik, bukan paguyuban biasa. Maka, saya minta segenap kader Gekira dan Gerindra untuk berani menanggapi serangan hoaks dan ujaran kebencian yang masif oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab,” tegasnya.

Sementara itu, Ketua Umum PP GEKIRA, Nikson Silalahi mengatakan, rakernas ini menjadi saranan evaluasi program yang digagas organisasi. Selain itu, turut disusun agenda kerja ke depan.

Organisasi menyatakan mendukung agenda pembangunan nasional dan memperkuat keterlibatan kader di tengah masyarakat. Langkah ini sejalan dengan visi presiden.

“Dalam forum Rakernas ini kami akan menyusun program-program kerja prioritas dan berskala nasional yang selaras dengan visi Presiden Prabowo Subianto untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia,” kata Nikson.

Menurutnya, GEKIRA dalam beberapa waktu terakhir telah menunjukan komitmen hadir bekerja untuk kepentingan luas. Mulai dari gerakan penanaman satu juta pohon, penyaluran bantuan bagi korban bencana, hingga kegiatan sosial pada hari besar keagamaan.

“Tujuan kita turun ke akar rumput adalah memastikan agenda-agenda pemerintah dapat dipahami masyarakat secara utuh dan benar sehingga tidak mudah terdistorsi oleh informasi yang tidak akurat maupun hoaks,” pungkas Nikson.