Mentan Polisikan 300 Pabrik Sawit, Sahroni: Sikat Habis Kartel Sawit

JawaPos.com - Polri diminta untuk memproses lebih dalam terkait laporan Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman terhadap 300 perusahaan kelapa sawit yang menurunkan harga tandan buah segar (TBS). Aparat penegak hukum perlu melakukan pemberantasan bila menemukan adanya kartel sawit.

Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni mengatakan, pengusutan perlu dilakukan untuk memastikan petani tidak dirugikan akibat permainan harga sawit.

“Laporan Pak Mentan ini pastinya akan didalami oleh Polri. Aparat harus memastikan apakah penurunan harga tersebut murni mekanisme pasar atau ada praktik-praktik yang sengaja dilakukan untuk menekan harga di tingkat petani," kata Sahroni kepada wartawan, Selasa (9/6).

Sekretaris Fraksi NasDem DPR RI ini mengingatkan agar petani tidak boleh menjadi korban kejahatan korporasi. Oleh karena itu, para kartel sawit harus diberantas habis.

"Jangan sampai petani yang sudah bekerja keras justru menjadi pihak yang paling dirugikan. Dan kalau ternyata nantinya terbukti ini kelakuan kartel untuk mengambil keuntungan tidak wajar, ya tentu harus ditindak tegas sesuai hukum yang berlaku,” tegasnya.

Polri diangga[ memiliki tugas dalam menegakan hukum secara adil. Selain itu, penegakan hukum akan menjaga iklim usaha sawit yang sehat, berkeadilan, dan mendukung agenda strategis pemerintah.

“Polri harus mengambil peran aktif, baik dari sisi pengawasan, pencegahan, maupun penindakan. Saya juga berharap Polri memberikan asistensi penuh kepada Kementerian Pertanian untuk mengawal berbagai persoalan ini. Karena ketahanan pangan dan penguatan sektor pertanian ini juga merupakan agenda prioritas Presiden Prabowo,” tutup Sahroni.

Sebelumnya, Mentan Andi Amran Sulaiman menyebutkan, masih ada 300 dari 1.900 perusahaan yang belum juga menaikkan harga beli Tandan Buah Segar (TBS) sawit dari petani.