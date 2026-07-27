Istana Benarkan Terima Pengunduran Diri Gubernur BI Perry Warjiyo, Presiden Prabowo Ucapkan Terima Kasih

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi. (Bakom RI)
JawaPos.com – Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah menerima surat pengunduran diri Perry Warjiyo sebagai Gubernur Bank Indonesia (BI). Menurutnya, proses tersebut kini ditindaklanjuti sesuai mekanisme yang diatur dalam Undang-Undang BI.
"Bapak Presiden menerima pengunduran diri dari Bapak Perry Warjiyo," kata Prasetyo Hadi dalam konferensi pers di Kantor BI, Jakarta, Senin (27/7).
Prasetyo menjelaskan, Presiden juga menyampaikan apresiasi atas kontribusi dan pengabdian Perry Warjiyo selama memimpin bank sentral dalam kurun waktu sekitar tujuh tahun. Pemerintah menilai dedikasi tersebut menjadi bagian penting dalam perjalanan BI.
"Tentu disertai dengan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas dedikasi beliau selama kurang lebih tujuh tahun lamanya memimpin Bank Indonesia," ucapnya.
Lebih lanjut, Prasetyo memastikan pemerintah akan segera menuntaskan seluruh tahapan administratif menyusul pengunduran diri tersebut. Salah satu proses yang akan dilakukan adalah penerbitan Keputusan Presiden (Keppres) sebagai dasar pemberhentian Perry Warjiyo secara hormat dari jabatannya sebagai Gubernur BI.
"Untuk selanjutnya, secara administratif tentu hari ini akan kami tindaklanjuti berkenaan dengan surat pengunduran diri tersebut karena sesuai mekanisme, maka akan diterbitkanlah keputusan presiden berkaitan dengan pemberhentian beliau secara hormat dari jabatan sebagai Gubernur Bank Indonesia," pungkasnya.
Profil Ikhwan Ali Tanamal: Winger Baru Persib Bandung Menyala di Piala Presiden 2026, Wonderkid Tulehu Dikontrak hingga 2028
Prediksi Skor PSMS Medan vs Port FC Piala Presiden 2026: Debut Bruno Moreira Usai Tinggalkan Persebaya Surabaya
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
Profil Fajar Listyantara, Legenda PSS Sleman dan PSIM Yogyakarta yang Meninggal Dunia Akibat Gagal Ginjal
Bentrok Maut Tambak Matraman, Satu Orang Tewas, Motor hingga Rumah Semi Permanen Dibakar
Prediksi Skor Persebaya Surabaya vs Persija Jakarta di Piala Presiden 2026: Momentum Green Force Unjuk Gigi
Ikhwan Ali Tanamal Resmi Gabung Persib Bandung, Siap Bekerja Keras Rebut Tempat di Tim Utama
Prediksi Susunan Pemain PSMS Medan vs Port FC di Piala Presiden 2026: Port Lions Masih Terlalu Digdaya!
Prediksi Skor Persib Bandung vs Arema FC di Piala Presiden 2026: Maung Bandung Masih Terlalu Perkasa?
Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!