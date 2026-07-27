Momen Langka, Prabowo, Jokowi, SBY, dan Gibran Duduk dalam Satu Forum

JawaPos.com - Presiden Prabowo Subianto menghadiri prosesi akad nikah sekaligus resepsi pernikahan putra pengusaha Garibaldi Thohir atau Boy Thohir, Gamma Abdurrahman Thohir, dengan Keelie Gunawan Susilo di Jakarta, pada Minggu (26/7). Kehadiran Prabowo dalam acara tersebut menjadi perhatian publik karena mempertemukan sejumlah tokoh nasional dalam satu kesempatan.

Salah satu momen yang paling mencuri perhatian adalah saat Prabowo duduk berdampingan dengan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) dan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Kebersamaan para pemimpin lintas periode pemerintahan itu pun menjadi sorotan di media sosial.

Dalam acara itu terlihat juga Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka bersama sang istri Selvi Ananda. Momen tersebut diunggah Prabowo ke dalam media sosial Instagram.

Baca Juga:Polres Jombang Larang Sound Horeg dan Karnaval Agustusan Selama Muktamar NU 2026

"Hari ini saya bersama bersama Wakil Presiden Republik Indonesia, Presiden Republik Indonesia ke-6, dan Presiden Republik Indonesia ke-7 menghadiri akad dan resepsi pernikahan putra dari Bapak Garibaldi Thohir yaitu Gamma Abdurrahman Thohir dengan Keelie Gunawan Susilo di Jakarta," tulis Prabowo dalam keterangannya.

Prabowo juga menyampaikan ucapan selamat kepada kedua mempelai serta doa untuk kehidupan rumah tangga mereka.

"Selamat menempuh hidup baru kepada Gamma dan Keelie. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan keberkahan dan kebahagiaan, serta menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah," ucap Prabowo.

Sejumlah pejabat negara dan tokoh nasional lainnya juga tampak menghadiri acara tersebut. Di antaranya Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Jaksa Agung ST Burhanuddin, Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia, serta tamu undangan dari kalangan pemerintahan dan dunia usaha.