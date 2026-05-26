Viral Lagu “MBG Mas Bahlil Ganteng”, Golkar Sebut Penghargaan Kreatif dari Warganet

JawaPos.com - Lagu berjudul “MBG Mas Bahlil Ganteng” tengah ramai diperbincangkan di media sosial dan banyak diunggah ulang oleh pengguna TikTok. Konten bernuansa humor tersebut menjadi salah satu tren yang menarik perhatian warganet dalam beberapa hari terakhir.
Lagu itu diduga dibuat oleh kreator akun @vokaliz_netizen, yang dikenal kerap mengolah komentar netizen menjadi lagu-lagu bernada ringan dan mudah diingat.
Melalui lirik yang unik dan jenaka, lagu tersebut menampilkan sosok Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sekaligus Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia.
Nuansa lagu yang santai, absurd, dan penuh candaan khas media sosial membuat konten tersebut cepat menyebar di berbagai platform digital. Banyak pengguna medsos ikut memakai potongan audio lagu itu untuk berbagai unggahan hiburan.
Menanggapi viralnya lagu tersebut, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Golkar, Sarmuji, tidak mempermasalahkan atas fenomena tersebut. Ia menilai, lagu itu merupakan bagian dari kreativitas masyarakat di media sosial.
"Itu kan justru berasal dari kreativitas netizen sebagai salah satu bentuk penghargaan netizen atas kerja keras Pak Bahlil," kata Sarmuji kepada wartawan, Selasa (26/5).
Menurutnya, kemunculan lagu-lagu kreatif di media sosial merupakan hal yang lazim di era digital. Karena itu, ia menilai respons publik terhadap sosok tokoh politik melalui konten hiburan tidak perlu ditanggapi secara berlebihan.
Sarmuji juga menanggapi soal adanya sejumlah akun yang berafiliasi dengan Partai Golkar ikut menggunakan lagu tersebut dalam unggahan mereka. Ia menyebut hal itu sebagai sesuatu yang wajar.
