Kerap Kritik Pemerintahan Prabowo, Rocky Gerung Hadiri Pelantikan Menteri Baru di Istana

JawaPos.com - Pengamat politik Rocky Gerung terlihat hadir ke Istana Negara, Jakarta, saat Presiden Prabowo Subianto melakukan perombakan atau reshuffle Kabinet Merah Putih, pada Senin (27/4). Kehadiran Rocky Gerung menyita perhatian, sebab dirinya kerap mengkritik kebijakan pemerintahan Prabowo Subianto.
Rocky Gerung terlihat mengenakan kemeja batik berwarna cokelat saat hadir ke Istana Negara, Jakarta. Rocky sempat berbincang dengan Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Jumhur Hidayat sebelum pelantikan dimulai.
Rocky mengaku kehadirannya ke Istana untuk mendampingi Jumhur Hidayat. "Iya dampingi (pelantikan Jumhur Hidayat). Pasti dong," ucap Rocky singkat.
Bahkan, Rocky sempat berseloroh sebelum Jumhur resmi dilantik sebagai Menteri Lingkungan Hidup (LH). "Elu pilih gue yang dilantik apa dia," ungkap Rocky.
Jumhur Hidayat resmi dilantik menjadi Menteri LH menggantikan Hanif Faisol Nurofiq. Dalam pelantikan itu, Hanif digeser menjadi Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan.
Presiden Prabowo juga melantik Dudung Abdurachman menjadi Kepala Staf Kepresidenan (KSP) menggantikan posisi Muhammad Qodari yang digeser sebagai Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom).
Selain itu, Hasan Nasbi dilantik sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Komunikasi. Sementara, Abdul Kadir Karding menjadi Kepala Badan Karantina Nasional.
