Dikabarkan Akan Ikut Direshuffle Hari ini, Qodari: Itu Semua Preorogatif Presiden

Kepala Staf Kepresidenan Muhammad Qodari. (ANTARA)
JawaPos.com - Kepala Staf Kepresidenan Muhammad Qodari pasrah jika dirinya akan direshuffle dari jabatannya. Hal itu dikatakan Qodari, menanggapi kabar yang beredar bahwa Presiden Prabowo akan melakukan reshuffle sejumlah pejabat pada hari ini, termasuk dirinya.
"Itu semua prerogatif Presiden," kata Qodari, dilansir dari Antara, Senin (27/4).
Qodari menegaskan terkait kabar perombakan susunan kabinet, publik diminta menunggu perkembangan lebih lanjut dari Presiden.
Menurut dia, keputusan mengenai perubahan susunan pejabat kabinet berada sepenuhnya di tangan Kepala Negara sebagai pemegang kewenangan prerogatif tersebut.
"Kita tunggu saja perkembangan dari Bapak Presiden ya," ucapnya.
Sebelumnya, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya buka suara mengenai reshuffle Kabinet oleh Presiden Prabowo. Dia meminta awak media untuk bersabar terkait hal tersebut.
"Tunggu saja," kata Seskab Teddy di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (7/4).
Diketahui, Presiden Prabowo telah melakukan empat kali perombakan (reshuffle) Kabinet Merah Putih sepanjang pemerintahannya.
Pada reshuffle jilid pertama, 19 Februari 2025, Presiden melantik Brian Yuliarto sebagai Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi menggantikan Satryo Soemantri Brodjonegoro. Selain itu, Muhammad Yusuf Ateh dilantik sebagai Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) didampingi Agustina Arumsari sebagai Wakil Kepala BPKP.
Presiden juga melantik Amalia Adininggar Widyasanti sebagai Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) dengan wakilnya Sonny Harry Budiutomo Harmadi, serta Nugroho Sulistyo Budi sebagai Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
