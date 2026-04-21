Logo JawaPos
HomePolitik
Author avatar - Image
Muhammad Ridwan
21 April 2026, 23.00 WIB

Eks Ketua MK Jimly Asshiddiqie Harapkan Pemikirannya soal Konstitusi Dapat Dilanjutkan

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Jimly Asshiddiqie, di Jakarta, Selasa (21/4). (Muhamad Ridwan/JawaPos.com).

JawaPos.com - Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Jimly Asshiddiqie, berharap estafet perjuangan gagasannya dapat dilanjutkan oleh generasi berikutnya. Ia menyadari, ide-idenya membutuhkan waktu untuk dapat diterapkan secara luas.

Pernyataan tersebut disampaikan Jimly dalam perayaan ulang tahunnya yang ke-70 di Jakarta, Selasa (21/4). Ia menilai momen ulang tahun ini sebagai pengingat pentingnya penerapan gagasan-gagasannya di bidang ketatanegaraan.

“Ulang tahun biasanya mengenang tanggal, tempat, dan peristiwa. Kali ini kita mengenang ide-ide. Mudah-mudahan kita bisa terus berkomunikasi dan berkesinambungan dalam estafet perjuangan ide tanpa henti,” ujar Jimly.

Jimly juga bersyukur dapat merayakan hari spesialnya bersama sejumlah tokoh, seperti Yusril Ihza Mahendra, Mahfud MD, dan Hatta Ali. Ia mengungkapkan bahwa dirinya baru saja keluar dari rumah sakit.

“Alhamdulillah, saya baru keluar dari rumah sakit tadi malam, masih gemetaran. Tapi hari ini sudah bisa bersama Bapak-Ibu sekalian untuk menyampaikan rasa syukur dan terima kasih,” bebernya.

Di usia 70 tahun, Jimly telah menerbitkan lebih dari 80 buku, sebuah pencapaian yang berarti rata-rata lebih dari satu buku per tahun sepanjang hidupnya. Ia berharap karya-karyanya dapat menjadi kontribusi nyata bagi bangsa.

“Alhamdulillah, mudah-mudahan ini menjadi berkah dan pengingat untuk terus berbuat lebih banyak lagi,” ungkapnya.

Sementara itu, Yusril Ihza Mahendra mengenang kedekatannya dengan Jimly sejak aktif di Masjid Al-Azhar dan Universitas Indonesia. Ia juga mengingat momen ketika Jimly merasa sedih saat Yusril keluar dari program pascasarjana UI.

“Pak Jimly sempat sedih saya keluar dari pascasarjana UI. Tapi kami bertemu lagi saat saya di Setneg. Kami berbincang dan akhirnya sama-sama melompat menjadi guru besar dengan SK yang ditandatangani Pak Harto,” tutur Yusril.

Editor: Sabik Aji Taufan
Tags
Artikel Terkait
Deepfake Politik Kian Terasa Nyata: Propaganda AI Menguat saat Big Tech Gagal Memberi Label Konten Sintetis - Image
Internasional

Deepfake Politik Kian Terasa Nyata: Propaganda AI Menguat saat Big Tech Gagal Memberi Label Konten Sintetis

31 Maret 2026, 04.09 WIB

Politik Indonesia Semakin Pelik, PKB Minta Kadernya Perkuat Adab Tidak Cukup Hanya Pintar - Image
Politik

Politik Indonesia Semakin Pelik, PKB Minta Kadernya Perkuat Adab Tidak Cukup Hanya Pintar

24 Februari 2026, 03.21 WIB

PKB Gelar Akpolbang DPW se-Indonesia, Tekankan Pemimpin Harus Menjadi Teladan Bagi Rakyat - Image
Politik

PKB Gelar Akpolbang DPW se-Indonesia, Tekankan Pemimpin Harus Menjadi Teladan Bagi Rakyat

03 Februari 2026, 05.11 WIB

Terpopuler

Resmi! Daftar Line Up Skuad Clash of Legends 2026 Barcelona Legends vs DRX World Legends di GBK - Image
1

Resmi! Daftar Line Up Skuad Clash of Legends 2026 Barcelona Legends vs DRX World Legends di GBK

2

Harga LPG Non Subsidi Naik per 18 April 2026, Cek Daftar Harga Terbarunya!

3

Heboh Isu Perselingkuhan Istri Ahmad Sahroni dengan Seorang Duda Drummer Band Tahun 90-an, Netizen: Ketahuan Mulu Mesra-mesraan di Publik

4

Dugaan Penipuan Lowongan Kerja Libatkan Eks Camat Pakal, DPRD Surabaya Desak Pengawasan ASN Diperketat

5

Kecewa Berat! Francisco Rivera Ungkap Kondisi Ruang Ganti Persebaya Surabaya Usai Kalah dari Madura United

6

20 Tempat Makan Paling Recommended di Semarang, Banyak Pilihan Menu Kuliner yang Memanjakan Lidah

7

Deretan 11 Kuliner Pempek Terenak di Bandung yang Wajib Masuk Daftar Kunjungan

8

Kick-off Sempat Dimajukan! Ini Jadwal Resmi Persib Bandung vs Arema FC di GBLA

9

Tak Ada Timnas Indonesia U-17! Klasemen Runner-up Terbaik Piala AFF U-17 2026 Usai Thailand Dikalahkan Laos

10

15 Kuliner Bakso di Solo yang Selalu Jadi Incaran, dari yang Paling Legend hingga yang Kekinian

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore