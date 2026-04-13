Sabik Aji Taufan
13 April 2026, 22.01 WIB

Sahroni Mulai Sumbangkan Seluruh Gaji dan Tunjangannya sebagai Anggota DPR, Nominalnya Rp 67,7 Juta

Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni (kanan). (Miftahul Hayat/Jawa Pos)

JawaPos.com - Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni resmi menyumbangkan seluruh gaji dan tunjangannya sebagai legislatif untuk masyarakat. Donasi ini diberikannya melalui platform kitabisa.com.

Sahroni membenarkan telah mulai mendonasikan gaji dan tunjangannya sebagai anggota DPR RI. Penghasilannya ini diharapkan bisa membantu kegiatan sosial, dan dirasakan langsung oleh masyarakat yang membutuhkan.

“Betul, itu gaji dan tunjangan saya, sudah mulai didonasikan per bulan ini. Semuanya saya salurkan melalui Kitabisa biar transparan, supaya bisa bermanfaat untuk masyarakat yang membutuhkan," kata Sahroni kepada wartawan, Senin (13/4).

Politikus Partai NasDem itu pun membenarkan jumlah uang yang didonasikan seperti yang tertera di laman resmi Kitabisa yakni Rp 67 juta. Dia berkomitmen akan melakukan hal ini sampai masa dinasnya di DPR RI habis.

"Nominalnya seperti yang tertera, yaitu Rp 67.720.950. Dan saya akan lakukan ini tiap bulan hingga akhir masa jabatan di tahun 2029,” imbuhnya.

Sahroni menegaskan, donasi ini merupakan implementasi janji yang pernah dia sampaikan kepada publik. Dia memilih menyumbang lewat platform donasi yang kredibel agar lebih transparan.

“Jadi tidak ada satu rupiah pun pemasukan dari DPR yang saya ambil untuk pribadi. Seluruhnya full saya donasikan, seperti yang sempat saya sampaikan. Ini bentuk komitmen saya. Mekanisme penyalurannya juga saya juga serahkan 100 persen ke Kitabisa, pada prinsipnya ke mana saja yang penting bermanfaat dan membantu,” tandasnya.

