Prabowo soal Pelemahan Rupiah Tak Berdampak ke Orang Desa, Pengamat UGM: Statement Gegabah!

Harga kedelai impor saat ini naik dari Rp 10 ribu menjadi Rp 12 ribu per kilogram, imbas gejolak di Timur Tengah. (ANTARA)
JawaPos.com - Pernyataan Presiden Prabowo Subianto perihal pelemahan nilai tukar rupiah yang menyentuh angka Rp 17.600 per USD tidak berdampak terhadap orang di desa menuai kritikan. Pengamat ekonomi Universitas Gadjah Mada (UGM), Fahmy Radhi menegaskan bahwa statement Presiden Prabowo salah dan gegabah.
"Saya kira itu statement yang salah dan gegabah. Karena nanti dia (desa) akan mempunyai pengaruh juga terhadap kenaikan dolar tadi itu ya," kata Fahmy saat dihubungi JawaPos.com, Minggu (17/5).
Fahmy menjelaskan, orang-orang di desa memang tak menggunakan dolar untuk bertransaksi sehari-hari secara langsung. Namun, ada dampak tidak langsung dari pelemahan rupiah yang banyak tidak disadari masyarakat.
Dia mencontohkan salah satunya adalah kedelai yang selama ini diimpor dari Amerika Serikat (AS) menggunakan dolar.
"Nah, begitu harga rupiahnya jeblok maka harga kedelai itu jadi mahal sekali. Perajin tahu tempe yang ada di desa-desa, dia jadi membeli kedelai dengan harga mahal dan tidak bisa menjual harga tahunya lebih mahal lagi itu. Itu pengaruh juga terhadap orang-orang desa, orang-orang kecil gitu," jelasnya.
Di sisi lain, pelemahan rupiah juga berdampak pada impor pupuk. Alhasil, harganya akan naik jika memang pemerintah tak bisa memberikan subsidi. Selanjutnya, harga pupuk yang sampai ke petani akan mahal dan membebani mereka.
"Jadi, apa yang dikatakan oleh Prabowo itu tidak benar, secara langsung maupun tidak langsung tadi. Dan saya khawatir justru ucapan yang sangat gegabah ini justru akan memicu kenaikan. Hari ini saya kira naik lagi menjadi Rp 17.600," ungkapnya.
Bahkan, dirinya tak memungkiri pelemahan rupiah juga memberikan pengaruh langsung, tak hanya untuk masyarakat di perkotaan, tetapi juda perdesaan. Salah satunya ongkos haji yang akan menjadi lebih mahal.
"Untuk ongkos haji memang harus beli dolar jadi lebih mahal juga gitu ya. Itu pengaruh langsung tadi yang memang digunakan," tutupnya.
Fans Persija Datangi Sesi Latihan di Sawangan, Jakmania Bentangkan Spanduk Kritik untuk Manajemen Klub
Kemendiktisaintek Ubah Nama Prodi Teknik jadi Rekayasa, ini Daftarnya
Sekjen Laskar Merah Putih Minta Presiden Perhatikan Para Jaksa: Mereka Belum Dapat Apresiasi yang Proporsional
11 Oleh-Oleh Khas Semarang yang Paling Diburu Wisatawan karena Rasanya Lezat dan Cocok Dijadikan Buah Tangan
Jadwal Moto3 Catalunya 2026: Veda Ega Pratama Siap Jaga Konsistensi di Barcelona
Koperasi Desa Merah Putih di Pakuhaji Sepi dan Bangunan Sederhana, Dinkop UMKM Tangerang: Tidak Dibangun dari Dana Agrinas
5 Mall Terbaik dan Paling Cozy di Solo, Cocok untuk Menikmati Kuliner, Belanja, dan Nongkrong di Satu Tempat
13 Buah Tangan Khas Malang Paling Populer dengan Cita Rasa Lezat dan Harga Ramah di Kantong
12 Rekomendasi Oleh-Oleh Tradisional dan Kekinian Khas Bandung, Wajib Masuk Daftar Belanja Wisatawan Saat Berkunjung ke Kota Kembang
10 Rekomendasi Oleh-oleh Khas Solo yang Selalu Ramai Dibeli Saat Musim Liburan, Mulai dari Tradisional hingga Makanan Kekinian!