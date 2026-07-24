Fans Argentina Luncurkan Petisi Pengulangan Final Piala Dunia 2026 yang Didukung Lebih dari 61 Ribu Orang

Lionel Messi dan Rodrigo De Paul (Bein Sports)
JawaPos.com – Para penggemar Argentina meluncurkan petisi daring yang meminta FIFA mengulang Final Piala Dunia 2026 antara Argentina dan Spanyol.
Dilansir dari laman Bein Sports pada Jum'at (24/7), Petisi yang dipublikasikan melalui platform Change.org tersebut telah memperoleh lebih dari 61.000 tanda tangan.
Dukungan terhadap kampanye itu terus bertambah sejak pertandingan final berlangsung pada 19 Juli di New York.
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Petisi tersebut diprakarsai oleh seorang pendukung bernama Gisela Sánchez yang menyoroti kepemimpinan wasit Slavko Vinčić pada laga final.
Menurut isi petisi, sejumlah keputusan wasit dinilai memengaruhi jalannya pertandingan. Para penggagas meminta FIFA meninjau kembali berbagai insiden yang terjadi selama pertandingan.
Meski demikian, petisi yang dibuat melalui Change.org tidak memiliki kekuatan hukum untuk mengubah hasil pertandingan resmi.
Berdasarkan regulasi olahraga, pertandingan hanya dapat diulang dalam kondisi luar biasa sesuai ketentuan yang berlaku atau melalui keputusan badan pengatur terkait.
Hingga kini, FIFA belum memberikan tanggapan mengenai permintaan tersebut.
Fenomena serupa juga sempat terjadi selama Piala Dunia 2026 setelah laga semifinal antara Prancis dan Spanyol.
Saat itu, penggemar Prancis mengumpulkan lebih dari 82.000 tanda tangan untuk meminta pertandingan diulang karena keputusan kontroversial wasit. Namun, seperti petisi dari Argentina, kampanye tersebut tidak memengaruhi hasil resmi turnamen.
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