7 Kebutuhan Dasar yang Tidak Perlu Diminta Perempuan dalam Hubungan Sehat dari Pasangan yang Tepat

Kebutuhan dasar yang tak perlu diminta perempuan dalam hubungan sehat dari pasangan. (Magnific)
JawaPos.com – Perempuan dalam hubungan sehat jarang harus meminta hal-hal mendasar karena pasangan yang tepat sudah memahaminya.
Kebutuhan dasar seperti waktu berkualitas, dukungan, dan kesetiaan seharusnya menjadi hal yang diberikan secara alami.
Ketika seseorang harus terus-menerus meminta kebutuhan yang wajar, itu adalah tanda bahwa hubungan tidak berjalan dengan baik.
Dilansir dari laman YourTango pada Senin (20/7), berikut tujuh hal yang tidak perlu diminta oleh perempuan yang berada dalam hubungan sehat dengan pasangan yang benar-benar peduli.
1. Waktu berkualitas bersama
Menemukan waktu luang di tengah berbagai tuntutan hidup memang tidak mudah, namun pasangan yang baik selalu berusaha menyediakannya.
Dalam hubungan yang sehat, keduanya secara alami ingin menghabiskan waktu bersama karena memang menikmati kebersamaan itu.
Mereka tidak sekadar berada di tempat yang sama, melainkan benar-benar hadir dan saling terlibat dalam percakapan yang bermakna.
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