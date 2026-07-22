Spanyol Juala Piala Dunia 2026, Marc Cucurella Dua Tahun Beruntun Angkat Trofi di MetLife

Bek Spanyol Marc Cucurella. (Dok. Instagram/@cucurella3)
JawaPos.com - Bek kiri Spanyol Marc Cucurella dua kali mengangkat trofi juara di Amerika Serikat (AS), bersama dua tim berbeda, dan dalam waktu dua tahun beruntun. Yang unik, lokasinya sama, yakni MetLife Stadium di East Rutherford, New Jersey, AS.
Cucu –sapaan akrab Cucurella– merasakan gelar juara Piala Dunia 2026 setelah membantu Spanyol membekuk Argentina di final. Di MetLife tahun lalu, bek yang ikonik dengan rambut Afro itu mengantarkan Chelsea memenangi Piala Dunia Antarklub dengan kemenangan atas Paris Saint-Germain.
”Aku sangat bangga, sangat bahagia. Tidak mudah untuk selalu ada di podium juara,” kata Cucu seperti dilansir dari Marca. Juara Piala Dunia pun menghabiskan waktu lebih banyak dibandingkan Piala Dunia Antarklub tahun lalu. Hal yang membuat capaiannya kali ini terasa lebih istimewa. ”Kami sudah menghabiskan waktu hampir 50 hari di kamp latihan,” imbuh pemain baru Real Madrid tersebut.
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