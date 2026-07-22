Logo JawaPos
HomePiala Dunia 2026
Author avatar - Image
Rizka Perdana Putra
Rabu, 22 Juli 2026 | 23.05 WIB

Spanyol Juala Piala Dunia 2026, Marc Cucurella Dua Tahun Beruntun Angkat Trofi di MetLife

Bek Spanyol Marc Cucurella. (Dok. Instagram/@cucurella3) - Image

Bek Spanyol Marc Cucurella. (Dok. Instagram/@cucurella3)

JawaPos.com - Bek kiri Spanyol Marc Cucurella dua kali mengangkat trofi juara di Amerika Serikat (AS), bersama dua tim berbeda, dan dalam waktu dua tahun beruntun. Yang unik, lokasinya sama, yakni MetLife Stadium di East Rutherford, New Jersey, AS. 

Cucu –sapaan akrab Cucurella– merasakan gelar juara Piala Dunia 2026 setelah membantu Spanyol membekuk Argentina di final. Di MetLife tahun lalu, bek yang ikonik dengan rambut Afro itu mengantarkan Chelsea memenangi Piala Dunia Antarklub dengan kemenangan atas Paris Saint-Germain. 

”Aku sangat bangga, sangat bahagia. Tidak mudah untuk selalu ada di podium juara,” kata Cucu seperti dilansir dari Marca. Juara Piala Dunia pun menghabiskan waktu lebih banyak dibandingkan Piala Dunia Antarklub tahun lalu. Hal yang membuat capaiannya kali ini terasa lebih istimewa. ”Kami sudah menghabiskan waktu hampir 50 hari di kamp latihan,” imbuh pemain baru Real Madrid tersebut. 

Editor: Hendra
Tags
Artikel Terkait
Ambisi Kalahkan Lionel Messi Cs di Final Piala Dunia 2026, Begini Nazar Marc Cucurella! - Image
Piala Dunia 2026

Ambisi Kalahkan Lionel Messi Cs di Final Piala Dunia 2026, Begini Nazar Marc Cucurella!

Minggu, 19 Juli 2026 | 18.10 WIB

Sahabat Sejak Lama, Morgan Rogers Akhirnya Main Bareng Cole Palmer Lagi di Chelsea - Image
Sepak Bola Dunia

Sahabat Sejak Lama, Morgan Rogers Akhirnya Main Bareng Cole Palmer Lagi di Chelsea

Rabu, 22 Juli 2026 | 23.38 WIB

Alejandro Garnacho Segera Tinggalkan Chelsea, Aston Villa Selangkah Lagi Capai Kesepakatan - Image
Sepak Bola Dunia

Alejandro Garnacho Segera Tinggalkan Chelsea, Aston Villa Selangkah Lagi Capai Kesepakatan

Rabu, 22 Juli 2026 | 23.15 WIB

Terpopuler

Menurut Psikologi, Orang yang Tidak Pernah Mengunggah Foto Dirinya di Media Sosial Kerap Kali Memiliki 8 Sifat Mengejutkan Ini - Image
1

Menurut Psikologi, Orang yang Tidak Pernah Mengunggah Foto Dirinya di Media Sosial Kerap Kali Memiliki 8 Sifat Mengejutkan Ini

2

Taruhan 3 Hektar Kebun Sawit Rp 420 Juta demi Final Spanyol vs Argentina Viral, Vincent jadi Saksi

3

Sarwendah Dikabarkan Hengkang dari Rumah Cilandak, Begini Komentar Pihak Ruben Onsu

4

Eks Bek Persib dan Persija Erik Setiawan Jadi Perbincangan Setelah Tuduhan Mantan Istrinya Viral

5

Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!

6

Atlet Golf Putri Indonesia Diduga Diculik, Sedang Rayakan Ultah Nenek di Restoran Tiba-tiba Disergap 5 Pria

7

Menlu Iran Ungkap Dugaan Kebocoran Intelijen di Jantung Kekuasaan, Serangan yang Tewaskan Khamenei Dinilai Sudah Diketahui Musuh

8

Hotman Paris Sampaikan Permintaan Maaf usai Diduga Hina Wartawan "Lu punya otak enggak sih?"

9

'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa

10

Polisi Periksa Saksi dan CCTV, Ungkap Dugaan Penculikan Atlet Golf Putri Indonesia Jesslyn Wijaya

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore