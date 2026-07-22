Alejandro Garnacho Segera Tinggalkan Chelsea, Aston Villa Selangkah Lagi Capai Kesepakatan

JawaPos.com – Setelah musim debut yang mengecewakan bersama Chelsea, Alejandro Garnacho dikabarkan segera meninggalkan Stamford Bridge karena ia sedang dalam tahap pembicaraan lanjutan dengan Aston Villa terkait kesepakatan peminjaman selama satu musim.

Pelatih baru Xabi Alonso telah menegaskan bahwa pemain asal Argentina itu tidak masuk dalam rencananya untuk musim 2026/2027, sehingga membuka peluang bagi Garnacho untuk mencari klub baru pada musim panas ini.

Laporan sebelumnya menyebutkan bahwa AS Roma sempat mengajukan tawaran resmi untuk winger berusia 22 tahun tersebut, namun klub Serie A itu kini harus menghadapi persaingan dari tim asuhan Unai Emery.

“Aston Villa mengajukan kesepakatan untuk mendatangkan Garnacho ke Villa Park dengan status pinjaman musim depan, disertai kewajiban pembelian bersyarat. Rincian pasti dan nilai tawaran tersebut belum disepakati,” tulis laporan The Athletic.

Sementara Fabrizio Romano menambahkan bahwa negosiasi antara Villa dan pihak perwakilan Garnacho masih berlangsung, di mana Emery telah menyetujui sang pemain sebagai target transfer bagi juara bertahan Liga Eropa tersebut.

Sang manajer asal Spanyol itu sebelumnya sempat meminati pemain sayap itu pada musim panas lalu saat ia berstatus bebas transfer usai meninggalkan Manchester United, namun kalah bersaing dengan Chelsea.

Kini, The Blues lebih fokus melepas pemain daripada mendatangkan pemain yang mampu mengubah jalannya pertandingan setelah musim 2025/2026 yang buruk, musim yang bahkan berakhir tanpa tiket ke Liga Konferensi.

Alonso tidak membuang waktu dengan pemain yang tidak sesuai dengan visinya. Sejauh ini, Chelsea telah berpisah dengan tujuh pemain, termasuk Marc Cucurella, Andrey Santos, dan Tyrique George serta empat pemain akademi lainnya.

Jika Garnacho masuk dalam daftar jual, kepindahannya dengan status pinjaman akan membantu Chelsea menyeimbangkan neraca keuangan setelah klub dikabarkan mencapai kesepakatan bernilai rekor sebesar GBP 117 juta untuk bintang Aston Villa, Morgan Rogers.