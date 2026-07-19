Ambisi Kalahkan Lionel Messi Cs di Final Piala Dunia 2026, Begini Nazar Marc Cucurella!

JawaPos.com - Ada janji yang diucapkan oleh Marc Cucurella jika Spanyol berhasil mengalahkan Argentina di final Piala Dunia besok. Pemain baru Real Madrid itu berjanji akan membuat tato 'spesial' di badannya. ''Jika kami berhasil memenangkan Piala Dunia, saya akan tato wajah Luis de la Fuente (pelatih Spanyol) di badanku,'' ujarnya seperti dikutip Talksport.

Pemain berusia 27 tahun itu belum memutuskan tubuh bagian mana yang akan ditatonya. Yang jelas, tato wajah sang pelatih lebih baik dibandingkan tato logo Barcelona, tempatnya belajar sepak bola di Akademi La Masia. ''Saya lebih memilih botak daripada memiliki tato lambang Barcelona,'' tuturnya.