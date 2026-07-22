Sahabat Sejak Lama, Morgan Rogers Akhirnya Main Bareng Cole Palmer Lagi di Chelsea

Morgan Rogers bergabung dengan Chelsea. (Dok. Instagram/@mrogers)
JawaPos.com - Pemain baru Chelsea, Morgan Rogers akhirnya kembali menjadi rekan setim dengan Cole Palmer. Mereka memang diketahui punya hubungan persahabatan sejak berkarir di sepak bola.
Morgan Rogers sudah mengenal Cole Palmer sejak di timnas Inggris dan Manchester City. Kini, mereka bahagia bisa kembali menjadi rekan setim di Chelsea.
"Saya sudah mengenal Cole sejak saya berusia sekitar 14 tahun, pertama di timnas Inggris [pemuda] dan kemudian ketika kami berdua berada di Man City bersama-sama. Kami sudah membicarakan hal ini sejak lama; kami selalu ingin bermain bersama. Jadi, ketika ini terjadi, kami berdua sangat gembira," kata Morgan Rogers yang dikutip laman resmi Chelsea, Rabu (22/7).
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Gelandang yang didatangkan dari Aston Villa tersebut mengaku terus ditelpon Cole Palmer saat kabar dirinya bakal merapat ke Chelsea. Setelah resmi jadi pemain The Blues, Rogers makin tidak sabar untuk bermain bersama.
"Dia terus-menerus meneleponku, mengirimiku pesan, dan aku tak sabar. Kurasa itu mungkin hal yang paling istimewa, bermain dengan salah satu sahabat terbaikmu dan berada di dekatnya setiap hari. Itu sesuatu yang sangat membuatku bersemangat," ujar Morgan Rogers.
Di sisi lain, Cole Palmer menyambut bahagia bergabungnya Morgan Rogers. Melalui sosial media, dia mengunggah foto saat mereka masih membela Manchester City dan timnas Inggris.
"Bermain untuk @chelseafc bersama salah satu sahabat terbaik dalam hidupmu," tulis Cole Palmer di Instagram.
Kerja sama Rogers dan Palmer di Chelsea bakal bertahan hingga 2033. Menarik dinantikan apakah duet mereka mampu membawa tim asuhan Xabi Alonso meraih gelar? Patut ditunggu.
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