Hotman Paris Sampaikan Permintaan Maaf usai Diduga Hina Wartawan "Lu punya otak enggak sih?"

JawaPos.com - Pengacara kondang Hotman Paris Hutapea menyampaikan permintaan maaf, buntut ucapan dirinya yang diduga menghina profesi wartawan saat jumpa pers setelah dirinya resmi menjadi pengacara mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah, di Kompleks Kejagung, Jakarta, Jumat malam (17/7).

Pernyataan maaf itu disampaikan Hotman Paris setelah didesak berbagai organisasi wartawan.

"Pernyataan maaf saya, Hotman Paris. Sehubungan dengan himbauan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) dan juga rekan-rekan wartawan lainnya, dengan ini saya menyatakan maaf sebesar-besarnya atas pernyataan saya pada waktu konferensi pers di kasus mantan Jampidsus yang mengatakan, 'Lu punya otak enggak sih?'," kata Hotman Paris dalam media sosial Instagram, Senin (20/7).

Hotman menyebut, ucapannya yang beredar di media sosial hanya diambil potongan dan tidak seutuhnya.

"Namun perlu saya jelaskan yang dikutip oleh media hanya bagian akhirnya, tidak dikutip secara utuh kenapa saya mengucapkan begitu. Fakta kejadiannya adalah, wartawan pertama bertanya kepada saya, Apakah instansi terkait punya hidden agenda atau acara tersembunyi?," ucap Hotman.

"Saya jawab, 'Saya tidak tahu, saya tidak punya kapasitas untuk menjawab itu'. Belum selesai saya jawab, tiba-tiba wartawan kedua bertanya, Apakah instansi tersebut melakukan kekeliruan? Akhirnya saya emosi karena saya sudah bolak-balik (mengatakan) saya tidak tahu. Akhirnya saya jawab, 'Kamu punya otak enggak sih?'," sambungnya.

Hotman menegaskan, dirinya akan menjawab pertanyaan apabila memang diketahui.

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"Maksudnya, saya sudah jawab tadi saya tidak tahu. Sebab saya tidak mungkin untuk menjawab apa hidden agenda dari suatu institusi penegak hukum. Itu kira-kira kejadian sebenarnya," tuturnya.

Hotman menyatakan, dirinya tidak ingin memperpanjang polemik tersebut. Ia memastikan, hubungan dirinya dengan wartawan berjalan baik.