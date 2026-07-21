20 Peringkat Favorit Ballon d'Or 2026 Berdasarkan Peluang Menang, Pemain Spanyol Mendominasi

Presiden FIFA Gianni Infantino serahkan championship rings kepada Rodri. (Instagram/@gianni_infantino)
JawaPos.com - Setelah berakhirnya Piala Dunia 2026, di mana kita menyaksikan Spanyol meraih kemenangan 1-0 atas Argentina di babak perpanjangan waktu di final, superkomputer telah memprediksi 20 penerima Ballon d'Or 2026 menjelang upacara penghargaan pada Oktober mendatang.
Menggunakan model berbasis simulasi, yang memperhitungkan statistik individu, peluang taruhan, dan prestasi tim, maka rumus - dari Action Network - dijalankan 10.000 kali dengan setiap persentase mencerminkan jumlah simulasi seorang pemain unggul dan memenangkan penghargaan tersebut.
Pemain-pemain seperti Lionel Messi dan Kylian Mbappe meningkatkan peluang mereka musim panas ini dengan penampilan individu yang luar biasa, meskipun gagal meraih kesuksesan tim yang nyata. Namun, setelah kemenangan gelar dunia kedua La Roja, para pemain bintang Spanyol mendominasi 20 besar, dengan banyak yang kini berada di posisi terdepan dalam perlombaan untuk hadiah individu terbesar dalam sepak bola.
Di bagian ini, kelima pemain diberi peluang kurang dari satu persen untuk memenangkan Ballon d'Or, tetapi masing-masing, dengan satu atau lain cara, telah melakukan cukup banyak hal untuk menarik perhatian superkomputer. Dalam kasus Achraf Hakimi, itu mungkin karena ia memenangkan Liga Champions, berkontribusi pada tiga gol dalam enam pertandingan Piala Dunia sebagai kapten Maroko, dan juga memimpin negaranya meraih gelar AFCON atau Piala Afrika.
Mengingat prestasi tersebut, ia bisa dibilang berada di atas beberapa pemain dalam jarak lima peringkat darinya, terutama dengan mempertimbangkan bagaimana petualangan Portugal akhirnya gagal meskipun rekan satu timnya, Joao Neves, berada di peringkat ke-19. Agak mengejutkan juga melihat Pau Cubarsi hanya diberi peluang 0,4 persen, mengingat ia membantu Spanyol hanya kebobolan satu gol sepanjang musim panas sambil memenangkan penghargaan Pemain Muda Terbaik Turnamen.
Di tempat lain, masalah kebugaran Bukayo Saka membuatnya menjadi pemain cadangan yang tak terduga selama kemenangan gelar Liga Premier pertama Arsenal dalam 22 tahun. Meskipun demikian, ia masih berada di peringkat lebih tinggi daripada Raphinha - pemain sayap Barcelona yang berkontribusi pada 16 gol dalam 22 pertandingan saat tim asuhan Hansi Flick mempertahankan gelar La Liga mereka.
Superkomputer Memprediksi Peluang Pemenang Ballon d'Or (20-16)
Peringkat Pemain (Klub & Negara) Peluang
20. Achraf Hakimi (Maroko & PSG) 0,2%
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