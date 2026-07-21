Kisah Inspiratif Luis de la Fuente, Melamar Lowongan Kerja lalu Antar Timnas Spanyol Raih Gelar Juara Piala Dunia

JawaPos.com - Luis de la Fuente menjadi salah satu contoh nyata bahwa kesabaran dan konsistensi dapat mengubah perjalanan karir seseorang. Pelatih tim nasional Spanyol itu tidak langsung mencapai puncak. Sebaliknya, dia harus melewati masa-masa sulit sebelum akhirnya menjadi salah satu pelatih paling sukses di sepak bola dunia.

Lima belas tahun lalu, situasi Luis de la Fuente jauh berbeda dibanding sekarang. Pada 2011, kontraknya bersama Deportivo Alaves B yang saat itu bermain di kasta ketiga Liga Spanyol berakhir. Setelah itu, dia tidak memiliki pekerjaan sebagai pelatih dan harus menunggu kesempatan baru.

Kesempatan tersebut datang dua tahun kemudian. Pada 2013, Federasi Sepak Bola Spanyol (RFEF) membuka lowongan untuk mencari pelatih tim nasional kelompok umur. Luis De la Fuente memutuskan untuk melamar posisi tersebut. Keputusan sederhana itu ternyata menjadi titik balik terbesar dalam perjalanan karirnya.

Setelah dipercaya menangani tim nasional junior Spanyol, De la Fuente mulai membangun fondasi yang kuat. Dia dikenal sebagai pelatih yang mampu mengembangkan pemain muda dengan pendekatan yang sabar dan disiplin.

Banyak talenta muda Spanyol yang berkembang di bawah arahannya sebelum akhirnya menjadi tulang punggung tim senior. Kerja kerasnya mulai membuahkan hasil. Pada 2015, ia sukses membawa Spanyol menjuarai Piala Eropa U-19.

Empat tahun kemudian, giliran trofi Piala Eropa U-21 berhasil dipersembahkan. Keberhasilan itu membuat namanya semakin diperhitungkan di lingkungan sepak bola Spanyol. Kepercayaan yang diberikan federasi terus berlanjut hingga akhirnya De la Fuente dipercaya menangani tim nasional senior. Bersama La Roja, dia berhasil mengembalikan kejayaan Spanyol di level internasional.

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Prestasi pertamanya bersama tim senior datang saat menjuarai UEFA Nations League 2023. Setahun kemudian, Spanyol kembali menunjukkan dominasinya dengan meraih gelar juara EURO 2024.

Puncak perjalanan tersebut hadir pada 2026 ketika De la Fuente sukses mengantar Spanyol menjadi juara Piala Dunia FIFA. Gelar itu melengkapi perjalanan panjangnya yang dimulai dari bangku pelatih tim muda hingga membawa negaranya menjadi yang terbaik di dunia.