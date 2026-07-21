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Andre Rizal Hanafi
Selasa, 21 Juli 2026 | 19.09 WIB

Kapten Timnas Spanyol Rodri Tuai Pujian usai Momen Bersama Donald Trump Saat Selebrasi Juara Piala Dunia 2026

Kapten timnas Spanyol Rodri pimpin perayaan kemenangan Piala Dunia 2026. (Istimewa)&nbsp; - Image

Kapten timnas Spanyol Rodri pimpin perayaan kemenangan Piala Dunia 2026. (Istimewa)&nbsp;

JawaPos.com - Kapten Rodri kembali menjadi pusat perhatian setelah mengantarkan Timnas Spanyol menjuarai Piala Dunia 2026. Kali ini, sorotan tidak datang dari aksinya mengatur permainan di lapangan, melainkan dari momen singkat yang terjadi saat seremoni penyerahan trofi juara.

Gelandang Manchester City itu dipercaya mengenakan ban kapten saat timnas Spanyol menerima trofi usai mengalahkan Argentina 1-0 pada partai final yang berlangsung di Stadion MetLife, New Jersey. Rodri juga dinobatkan sebagai Pemain Terbaik turnamen berkat performa konsistennya sepanjang Piala Dunia.

Namun, yang ramai dibicarakan publik justru terjadi beberapa detik sebelum trofi diangkat. Dalam video yang beredar luas di media sosial, Presiden Amerika Serikat Donald Trump masih berdiri di tengah kerumunan pemain Spanyol ketika sesi foto perayaan akan dimulai.

Rodri terlihat tetap tenang. Dia tidak langsung mengangkat trofi, melainkan menunggu beberapa saat hingga situasi lebih kondusif. 

Tak lama kemudian, dia memberi isyarat kepada Trump agar bergeser dari posisi tersebut sehingga para pemain Spanyol bisa menjadi pusat perayaan.

Setelah Trump berpindah tempat, Rodri akhirnya mengangkat trofi Piala Dunia bersama rekan-rekannya. Momen sederhana itu langsung viral dan memunculkan berbagai komentar dari penggemar sepak bola di media sosial.

Banyak warganet menilai Rodri menunjukkan kualitas kepemimpinan yang sama seperti saat berada di lapangan.  Selama ini, pemain berusia 30 tahun tersebut dikenal sebagai gelandang yang mampu mengontrol tempo permainan. Kali ini, mereka menilai Rodri juga mampu mengendalikan situasi saat seremoni berlangsung.

Salah satu komentar menyebut Rodri tidak hanya mengatur ritme permainan, tetapi juga mengatur jalannya upacara penyerahan trofi. Komentar lain menyebut semua tindakannya terlihat tenang dan penuh perhitungan.

Ada pula yang melontarkan candaan bahwa Rodri tetap mengendalikan tempo pertandingan meski laga telah usai. Ungkapan tersebut menjadi salah satu komentar yang paling banyak dibagikan di berbagai platform media sosial.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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