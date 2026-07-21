Kapten Timnas Spanyol Rodri Tuai Pujian usai Momen Bersama Donald Trump Saat Selebrasi Juara Piala Dunia 2026

Kapten timnas Spanyol Rodri pimpin perayaan kemenangan Piala Dunia 2026. (Istimewa)
JawaPos.com - Kapten Rodri kembali menjadi pusat perhatian setelah mengantarkan Timnas Spanyol menjuarai Piala Dunia 2026. Kali ini, sorotan tidak datang dari aksinya mengatur permainan di lapangan, melainkan dari momen singkat yang terjadi saat seremoni penyerahan trofi juara.
Gelandang Manchester City itu dipercaya mengenakan ban kapten saat timnas Spanyol menerima trofi usai mengalahkan Argentina 1-0 pada partai final yang berlangsung di Stadion MetLife, New Jersey. Rodri juga dinobatkan sebagai Pemain Terbaik turnamen berkat performa konsistennya sepanjang Piala Dunia.
Namun, yang ramai dibicarakan publik justru terjadi beberapa detik sebelum trofi diangkat. Dalam video yang beredar luas di media sosial, Presiden Amerika Serikat Donald Trump masih berdiri di tengah kerumunan pemain Spanyol ketika sesi foto perayaan akan dimulai.
Baca Juga:Momen Canggung Donald Trump di Final Piala Dunia 2026, Goianni Infantino Kembali ke Panggung untuk Menjemput
Rodri terlihat tetap tenang. Dia tidak langsung mengangkat trofi, melainkan menunggu beberapa saat hingga situasi lebih kondusif.
Tak lama kemudian, dia memberi isyarat kepada Trump agar bergeser dari posisi tersebut sehingga para pemain Spanyol bisa menjadi pusat perayaan.
Setelah Trump berpindah tempat, Rodri akhirnya mengangkat trofi Piala Dunia bersama rekan-rekannya. Momen sederhana itu langsung viral dan memunculkan berbagai komentar dari penggemar sepak bola di media sosial.
Banyak warganet menilai Rodri menunjukkan kualitas kepemimpinan yang sama seperti saat berada di lapangan. Selama ini, pemain berusia 30 tahun tersebut dikenal sebagai gelandang yang mampu mengontrol tempo permainan. Kali ini, mereka menilai Rodri juga mampu mengendalikan situasi saat seremoni berlangsung.
Salah satu komentar menyebut Rodri tidak hanya mengatur ritme permainan, tetapi juga mengatur jalannya upacara penyerahan trofi. Komentar lain menyebut semua tindakannya terlihat tenang dan penuh perhitungan.
Ada pula yang melontarkan candaan bahwa Rodri tetap mengendalikan tempo pertandingan meski laga telah usai. Ungkapan tersebut menjadi salah satu komentar yang paling banyak dibagikan di berbagai platform media sosial.
Presiden Prabowo Hadiri Panen Raya TNI: Hari Ini Saya Bahagia
Taruhan 3 Hektar Kebun Sawit Rp 420 Juta demi Final Spanyol vs Argentina Viral, Vincent jadi Saksi
Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!
Jadwal dan Link Live Streaming Persebaya Surabaya vs PSIS Semarang Hari Ini, Kick-off 15.30 WIB di Gelora Bung Tomo
Resmi! Daftar Susunan Pemain Persebaya Surabaya vs PSIS Semarang, Alex Martins Starter, Ramadhan Sananta Cadangan
Atlet Golf Putri Indonesia Diduga Diculik, Sedang Rayakan Ultah Nenek di Restoran Tiba-tiba Disergap 5 Pria
PWI Pusat Sesalkan Pernyataan Hotman Paris, Minta Hormati Martabat Wartawan dan Kemerdekaan Pers
Prediksi Susunan Pemain Persebaya Surabaya vs PSIS Semarang: Alex Martins Jadi Mesin Gol Baru Green Force
Prediksi Skor Spanyol vs Argentina di Final Piala Dunia 2026: La Roja Siap Gagalkan Mimpi Indah Lionel Messi Cs
Jude Bellingham dan Harry Kane Cadangan! Ini Susunan Pemain Prancis vs Inggris di Perebutan Peringkat Ketiga Piala Dunia 2026