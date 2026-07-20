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Rian Alfianto
Selasa, 21 Juli 2026 | 01.33 WIB

Menlu Iran Ungkap Dugaan Kebocoran Intelijen di Jantung Kekuasaan, Serangan yang Tewaskan Khamenei Dinilai Sudah Diketahui Musuh

Menlu Iran Abbas Araghchi. (Al-Jazeera) - Image

Menlu Iran Abbas Araghchi. (Al-Jazeera)

JawaPos.com - Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi mengungkap dugaan adanya kebocoran intelijen di tingkat tertinggi pemerintahan setelah serangan Amerika Serikat (AS) dan Israel pada 28 Februari yang menewaskan Pemimpin Tertinggi saat itu, Ayatollah Ali Khamenei, bersama sejumlah pejabat senior Iran.

Menurut Araghchi, akurasi serangan yang menghantam kompleks kepemimpinan di kawasan Pasteur, Teheran, menunjukkan bahwa pihak lawan kemungkinan mengetahui secara rinci lokasi dan waktu berlangsungnya rapat-rapat penting. Ia bahkan menilai celah keamanan tersebut kemungkinan masih ada hingga sekarang.

"Dalam hitungan detik, tiga serangan menghantam pusat komando di kawasan Pasteur yang menjadi lokasi kantor dan markas Pemimpin Tertinggi Iran," kata Araghchi dalam wawancara televisi bersama aktivis media konservatif Javad Moghayi.

Araghchi menilai keberhasilan serangan tersebut tidak mungkin terjadi tanpa informasi yang sangat akurat.

"Hal yang paling penting, menurut saya, adalah bahwa mereka mengetahui adanya pertemuan-pertemuan itu. Kemungkinan besar ada kebocoran keamanan yang saat itu terjadi dan mungkin masih ada hingga sekarang," ujarnya.

Ia menegaskan persoalan yang dihadapi Iran bukan hanya soal infiltrasi jaringan intelijen.

"Terkadang juga menyangkut upaya memengaruhi arah proses pengambilan keputusan. Saya tidak ingin berbicara lebih jauh mengenai hal itu di depan publik," lanjutnya.

Serangan Terjadi Saat Rapat Penting Berlangsung

Araghchi menjelaskan bahwa pada pagi hari saat serangan terjadi, Ali Khamenei berada di kantornya seperti rutinitas harian. Pada waktu yang sama, Dewan Strategis Hubungan Luar Negeri menggelar rapat mingguan, sementara Dewan Pertahanan dan Kementerian Intelijen juga sedang mengadakan pertemuan.

Editor: Bintang Pradewo
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