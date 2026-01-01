Juara Piala Dunia 2026, Begini Kata Dani Olmo soal Gestur Pemain Argentina saat Spanyol Angkat Trofi

Dani Olmo mencium trofi Piala Dunia. (Dok. Dani Olmo)
JawaPos.com - Dani Olmo sukses mewujudkan mimpinya menjadi juara Piala Dunia 2026 bersama tim nasional Spanyol setelah mengalahkan Argentina di final. Laga yang berakhir dengan skor 1-0 tersebut dimainkan di MetLife Stadium, Senin (20/7).
Kebahagiaan dirasakan Dani Olmo usai mengantarkan timnas Spanyol menjadi juara Piala Dunia 2026. Dia sangat yakin bahwa skuad yang dibawa Luis De La Fuente bisa meraih kesuksesan.
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"Ini adalah mimpi yang menjadi kenyataan. Sebuah tujuan yang tercapai. Kami tahu kami memiliki tim yang mampu mewujudkannya. Pada akhirnya, kami berhasil melakukannya, jadi saya sangat bahagia," kata Dani Olmo yang dikutip dari Record, Senin (20/7).
Gelandang Barcelona tersebut bermain cukup apik di lini tengah untuk membantu penyerangan. Melansir Fotmob, Olmo melepaskan satu tendangan ke arah gawang dan melakukan tiga dribel sukses.
Selama Piala Dunia 2026, Olmo selalu dimainkan Luis De La Fuente dan enam pertandingan menjadi starter. Meski tidak mencetak gol, dia memiliki dua koleksi assist.
Di sisi lain, Olmo juga ditanya tentang gestur pemain Argentina yang memilih menghadap ke para pendukungnya saat timnas Spanyol mengangkat trofi Piala Dunia 2026. Tentang hal tersebut, pemain 28 tahun itu tidak terlalu mempermasalahkannya.
"Kami tidak keberatan. Pada akhirnya, saya pikir nilai-nilai yang ingin Anda sampaikan kepada orang lain juga penting. Kami adalah panutan bagi banyak generasi, bagi banyak anak laki-laki dan perempuan, dan saya percaya mereka juga harus menjadi panutan bagi semua orang, dan untuk kebaikan," pungkas Dani Olmo.
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