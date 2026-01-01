Logo JawaPos
HomePiala Dunia 2026
Author avatar - Image
Antonius Oskarianto Adur
Selasa, 21 Juli 2026 | 07.11 WIB

Juara Piala Dunia 2026, Begini Kata Dani Olmo soal Gestur Pemain Argentina saat Spanyol Angkat Trofi

Dani Olmo mencium trofi Piala Dunia. (Dok. Dani Olmo) - Image

Dani Olmo mencium trofi Piala Dunia. (Dok. Dani Olmo)

JawaPos.com - Dani Olmo sukses mewujudkan mimpinya menjadi juara Piala Dunia 2026 bersama tim nasional Spanyol setelah mengalahkan Argentina di final. Laga yang berakhir dengan skor 1-0 tersebut dimainkan di MetLife Stadium, Senin (20/7).

Kebahagiaan dirasakan Dani Olmo usai mengantarkan timnas Spanyol menjadi juara Piala Dunia 2026. Dia sangat yakin bahwa skuad yang dibawa Luis De La Fuente bisa meraih kesuksesan.

"Ini adalah mimpi yang menjadi kenyataan. Sebuah tujuan yang tercapai. Kami tahu kami memiliki tim yang mampu mewujudkannya. Pada akhirnya, kami berhasil melakukannya, jadi saya sangat bahagia," kata Dani Olmo yang dikutip dari Record, Senin (20/7).

Gelandang Barcelona tersebut bermain cukup apik di lini tengah untuk membantu penyerangan. Melansir Fotmob, Olmo melepaskan satu tendangan ke arah gawang dan melakukan tiga dribel sukses.

Selama Piala Dunia 2026, Olmo selalu dimainkan Luis De La Fuente dan enam pertandingan menjadi starter. Meski tidak mencetak gol, dia memiliki dua koleksi assist.

Di sisi lain, Olmo juga ditanya tentang gestur pemain Argentina yang memilih menghadap ke para pendukungnya saat timnas Spanyol mengangkat trofi Piala Dunia 2026. Tentang hal tersebut, pemain 28 tahun itu tidak terlalu mempermasalahkannya.

"Kami tidak keberatan. Pada akhirnya, saya pikir nilai-nilai yang ingin Anda sampaikan kepada orang lain juga penting. Kami adalah panutan bagi banyak generasi, bagi banyak anak laki-laki dan perempuan, dan saya percaya mereka juga harus menjadi panutan bagi semua orang, dan untuk kebaikan," pungkas Dani Olmo.

Editor: Hendra
Tags
Artikel Terkait
Jadi Penentu Kemenangan Spanyol di Final Piala Dunia 2026, Pedro Porro Puji Mentalitas Ferran Torres - Image
Piala Dunia 2026

Jadi Penentu Kemenangan Spanyol di Final Piala Dunia 2026, Pedro Porro Puji Mentalitas Ferran Torres

Selasa, 21 Juli 2026 | 05.32 WIB

Kalah di Final Piala Dunia 2026, Lionel Scaloni Harap Pendukung Timnas Argentina Tetap Bangga dengan Lionel Messi  - Image
Piala Dunia 2026

Kalah di Final Piala Dunia 2026, Lionel Scaloni Harap Pendukung Timnas Argentina Tetap Bangga dengan Lionel Messi 

Selasa, 21 Juli 2026 | 04.42 WIB

Usai Angkat Trofi, Gianni Infantino Serahkan Cincin Juara Perdana Piala Dunia Secara Simbolis ke Timnas Spanyol di Ruang Ganti - Image
Piala Dunia 2026

Usai Angkat Trofi, Gianni Infantino Serahkan Cincin Juara Perdana Piala Dunia Secara Simbolis ke Timnas Spanyol di Ruang Ganti

Selasa, 21 Juli 2026 | 02.34 WIB

Terpopuler

Presiden Prabowo Hadiri Panen Raya TNI: Hari Ini Saya Bahagia - Image
1

Presiden Prabowo Hadiri Panen Raya TNI: Hari Ini Saya Bahagia

2

Taruhan 3 Hektar Kebun Sawit Rp 420 Juta demi Final Spanyol vs Argentina Viral, Vincent jadi Saksi

3

Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!

4

Jadwal dan Link Live Streaming Persebaya Surabaya vs PSIS Semarang Hari Ini, Kick-off 15.30 WIB di Gelora Bung Tomo

5

Resmi! Daftar Susunan Pemain Persebaya Surabaya vs PSIS Semarang, Alex Martins Starter, Ramadhan Sananta Cadangan

6

Atlet Golf Putri Indonesia Diduga Diculik, Sedang Rayakan Ultah Nenek di Restoran Tiba-tiba Disergap 5 Pria

7

PWI Pusat Sesalkan Pernyataan Hotman Paris, Minta Hormati Martabat Wartawan dan Kemerdekaan Pers

8

Prediksi Susunan Pemain Persebaya Surabaya vs PSIS Semarang: Alex Martins Jadi Mesin Gol Baru Green Force

9

Prediksi Skor Spanyol vs Argentina di Final Piala Dunia 2026: La Roja Siap Gagalkan Mimpi Indah Lionel Messi Cs

10

Jude Bellingham dan Harry Kane Cadangan! Ini Susunan Pemain Prancis vs Inggris di Perebutan Peringkat Ketiga Piala Dunia 2026

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore