Mengapa Rodri Memenangkan Bola Emas Piala Dunia 2026, Bukan Lionel Messi?

JawaPos.com - Mengangkat trofi Piala Dunia adalah impian terbesar setiap pesepak bola. Namun, di level individu, tidak ada penghargaan yang lebih bergengsi di turnamen tersebut selain Bola Emas, penghargaan yang diberikan kepada pemain terbaik sepanjang kompetisi.

Melansir Sporting News, pada Piala Dunia 2026, persaingan memperebutkan penghargaan itu berlangsung sangat ketat. Lionel Messi, Kylian Mbappe, Jude Bellingham, Harry Kane, hingga Rodri sama-sama tampil luar biasa dan menjadi kandidat kuat.

Namun pada akhirnya, FIFA memilih gelandang Spanyol, Rodri, sebagai peraih Bola Emas.

Final Menjadi Penentu Sebelum laga final, Lionel Messi dianggap sebagai favorit utama. Kapten Argentina itu tampil luar biasa sepanjang turnamen dengan torehan delapan gol dan empat assist, membawa juara bertahan kembali menembus partai puncak.

Namun, pada laga final melawan Spanyol, Messi gagal menunjukkan pengaruh seperti biasanya.

Argentina lebih banyak berada di bawah tekanan dan kesulitan mengembangkan permainan. Bahkan, La Albiceleste tidak mampu melepaskan satu tembakan pun selama waktu normal hingga memasuki babak perpanjangan waktu.

Di sisi lain, Rodri kembali menunjukkan mengapa ia menjadi jantung permainan Spanyol.

Jantung Permainan La Roja Sebagai gelandang bertahan, Rodri memang bukan pemain yang mencuri perhatian lewat gol atau assist. Namun, perannya dalam mengatur tempo permainan menjadi faktor utama keberhasilan Spanyol.

Pemain Manchester City itu menjadi penghubung antarlini, menjaga sirkulasi bola tetap mengalir, sekaligus memutus serangan lawan melalui kemampuan membaca permainan yang luar biasa.

Performa konsisten tersebut terlihat sepanjang turnamen, terutama ketika Spanyol menghadapi lawan-lawan berat seperti Portugal, Prancis, hingga Argentina di final.

Meski tidak memiliki statistik menyerang semewah Messi atau Mbappe, kontribusi Rodri dinilai jauh lebih besar terhadap keseimbangan permainan tim.