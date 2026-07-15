Hasil Final Piala Dunia 2026: Statistik Spanyol Ungguli Argentina di Babak Pertama

JawaPos.com - Spanyol lebih dominan atas Argentina di final Piala Dunia 2026. Meski begitu, kedua tim masih bermain imbang 0-0 hingga turun minum di MetLife Stadium, Senin (20/7) dini hari WIB.

Di atas kertas, La Furia Roja begitu mendominasi jalannya pertandingan. Bahkan, berdasarkan statistik, tim asuhan Luis de la Fuente memiliki keunggulan di segala aspek.

Spanyol unggul tendangan pojok sebanyak dua kali, berbanding 0 milik Argentina. La Furia Roja juga memiliki tendangan ke gawang lebih baik, yakni tiga tendangan ke gawang Argentina yang dikawal Emiliano Martinez.

Bahkan, dari tiga tendangan itu, dua di antaranya mengarah tepat ke gawang tim Tango. Lamine Yamal bahkan sempat menggetarkan gawang skuad asuhan Lionel Scaloni.

Masih terdapat beberapa keunggulan Spanyol lainnya, seperti penguasaan bola, hingga peluang menciptakan gol. Itu menjadi indikasi kuat bahwa Spanyol bisa memberikan ancaman serius jelang babak kedua nanti.

Sementara Argentina harus bereaksi cepat jika tak ingin mengalami kebuntuan di babak kedua nanti. Jika Scaloni masih bertumpu pada pakem 4-4-2, tak menutup kemungkinan gol akan tercipta.

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