Final Piala Dunia 2026: Aymeric Laporte Soroti Rumor Argentina ‘Dibantu’ Wasit Jelang Laga Kontra Spanyol

JawaPos.com - Bek Spanyol, Aymeric Laporte, menyoroti rumor Argentina yang kerap disebut ‘dibantu’ wasit jelang berjumpa di laga final Piala Dunia 2026. Laporte berharap, wasit yang memimpin laga final nanti bertindak adil demi menjaga kualitas pertandingan.

Spanyol akan menantang Argentina di Stadion MetLife, New Jersey, Amerika Serikat, Senin (20/7) pukul 02.00 WIB. Duel ini diprediksi akan berjalan menarik, karena mempertemukan tim negara raksasa dari benua berbeda.

Jelang duel tersebut, Laporte menyoroti gaya permainan Argentina yang kerap mengandalkan kekuatan fisik. Eks pemain Manchester City itu menyebut bahwa ada beberapa pelanggaran keras yang dilakukan Lionel Messi cs, namun justru lolos dari hukuman wasit.

"Dalam beberapa pertandingan terakhir, kami melihat banyak hal yang benar-benar mengejutkan kami, ada insiden-insiden yang diabaikan begitu saja,” kata Laporte, dikutip dari instagram Fabrizio Romano @fabriziorom, Minggu (19/7/2026).

“Terutama yang melibatkan Argentina, karena mereka adalah tim yang sering mengirimkan 'pesan-pesan kecil' lewat tekel atau pelanggaran yang mereka lakukan,” sambungnya.

Maka itu, Argentina pun kerap disebut ‘dibantu’ wasit selama turnamen Piala Dunia 2026. Beberapa keputusan wasit yang menjadi sorotan publik terjadi ketika La Albiceleste -julukan Timnas Argentina- menghadapi Mesir di babak 16 besar dan Inggris di babak semifinal.

Laporte pun berharap kepada wasit yang akan memimpin duel Spanyol vs Argentina bisa bertindak adil. Jika memang terjadi pelanggaran keras, wasit harus bersikap tegas dalam mengambil keputusan.

"Hal seperti itu seharusnya tidak dibiarkan terjadi di kompetisi sebesar ini, karena bisa mengganggu konsentrasi dan memancing emosi lawan. Sudah menjadi tugas wasit untuk mengendalikan situasi seperti itu agar pertandingan tetap berada di bawah kendalinya dan tidak didikte oleh para pemain,” tutur Laporte.