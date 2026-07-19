Nonton Final Piala Dunia 2026 Spanyol vs Argentina? Ini 40 Titik Nobar di Jakarta dan Sekitarnya

JawaPos.com - Pertandingan final Piala Dunia 2026 yang mempertemukan Spanyol vs Argentina akan berlangsung pada Minggu (19/7) malam waktu setempat atau Senin (20/7) dini hari pukul 02.00 WIB.

Bagi Anda yang berencana merayakan euforia laga akbar ini di luar rumah, Polda Metro Jaya mengeluarkan imbauan tegas terkait keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas). Polisi memastikan bakal memperketat pengamanan di puluhan titik keramaian hingga dini hari.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto mengingatkan para penyelenggara nonton bareng (nobar) untuk mempersiapkan fasilitas dengan matang demi kenyamanan bersama.

"Polda Metro Jaya mengimbau masyarakat yang menggelar maupun mengikuti kegiatan nonton bareng final Piala Dunia agar tetap menjaga keamanan, ketertiban, dan kenyamanan lingkungan.

Mengingat kegiatan berlangsung malam hingga dini hari, penyelenggara diminta memperhatikan kapasitas lokasi, akses keluar-masuk, pengaturan parkir, serta berkoordinasi dengan pengurus lingkungan dan kepolisian setempat," ujar Budi, Minggu (19/7).

Larangan Konvoi dan Aturan Ketat bagi Pengunjung Nobar Selain kesiapan lokasi, petugas kepolisian juga menyoroti barang bawaan para penonton. Langkah ini diambil guna mengantisipasi gesekan antarsuporter mengingat tensi tinggi pertandingan Spanyol vs Argentina.