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Ryandi Zahdomo
Senin, 20 Juli 2026 | 04.37 WIB

Nonton Final Piala Dunia 2026 Spanyol vs Argentina? Ini 40 Titik Nobar di Jakarta dan Sekitarnya

Argentina dan Spanyol akan saling berhadapan pada final Piala Dunia 2026 di MetLife Stadium dalam duel dua filosofi sepak bola modern yang diprediksi berlangsung sengit. (FIFA) - Image

Argentina dan Spanyol akan saling berhadapan pada final Piala Dunia 2026 di MetLife Stadium dalam duel dua filosofi sepak bola modern yang diprediksi berlangsung sengit. (FIFA)

JawaPos.com - Pertandingan final Piala Dunia 2026 yang mempertemukan Spanyol vs Argentina akan berlangsung pada Minggu (19/7) malam waktu setempat atau Senin (20/7) dini hari pukul 02.00 WIB.

Bagi Anda yang berencana merayakan euforia laga akbar ini di luar rumah, Polda Metro Jaya mengeluarkan imbauan tegas terkait keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas). Polisi memastikan bakal memperketat pengamanan di puluhan titik keramaian hingga dini hari.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto mengingatkan para penyelenggara nonton bareng (nobar) untuk mempersiapkan fasilitas dengan matang demi kenyamanan bersama.

"Polda Metro Jaya mengimbau masyarakat yang menggelar maupun mengikuti kegiatan nonton bareng final Piala Dunia agar tetap menjaga keamanan, ketertiban, dan kenyamanan lingkungan.

Mengingat kegiatan berlangsung malam hingga dini hari, penyelenggara diminta memperhatikan kapasitas lokasi, akses keluar-masuk, pengaturan parkir, serta berkoordinasi dengan pengurus lingkungan dan kepolisian setempat," ujar Budi, Minggu (19/7).

Larangan Konvoi dan Aturan Ketat bagi Pengunjung Nobar

Selain kesiapan lokasi, petugas kepolisian juga menyoroti barang bawaan para penonton. Langkah ini diambil guna mengantisipasi gesekan antarsuporter mengingat tensi tinggi pertandingan Spanyol vs Argentina.

"Masyarakat diimbau tidak membawa minuman keras, petasan, senjata tajam maupun barang berbahaya lainnya. Hindari konvoi, penggunaan knalpot bising, serta kegiatan yang dapat mengganggu warga, khususnya setelah pertandingan selesai," tegas Budi.

Editor: Dinarsa Kurniawan
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