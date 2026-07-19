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Moch. Rizky Pratama Putra
Senin, 20 Juli 2026 | 05.06 WIB

Jangan Tertipu Bajakan! Jadwal dan Link Live Streaming Resmi Spanyol vs Argentina di Final Piala Dunia 2026

Final Piala Dunia 2026 antara Spanyol dan Argentina dapat disaksikan melalui MAXStream, Folaplay, serta siaran gratis TVRI. (FIFA) - Image

Final Piala Dunia 2026 antara Spanyol dan Argentina dapat disaksikan melalui MAXStream, Folaplay, serta siaran gratis TVRI. (FIFA)

JawaPos.com — Final Piala Dunia 2026 mempertemukan Spanyol melawan Argentina di Stadion New York New Jersey, East Rutherford, Amerika Serikat, pada Senin (20/7/2026) dini hari WIB.

Masyarakat Indonesia dapat menyaksikan laga puncak ini melalui layanan resmi MAXStream, Folaplay, atau siaran gratis TVRI, sehingga tidak perlu menggunakan situs streaming ilegal.

Kapan Jadwal Final Piala Dunia 2026 Spanyol vs Argentina?

Partai puncak FIFA World Cup 2026 menjadi penutup turnamen yang telah menghadirkan total 104 pertandingan.

Duel Spanyol kontra Argentina berlangsung pada Minggu (19/7/2026) waktu setempat di Stadion New York New Jersey, East Rutherford, Amerika Serikat.

Bagi penonton di Indonesia, pertandingan dimulai pada Senin (20/7/2026) pukul 02.00 WIB. Kick-off juga berlangsung pukul 03.00 WITA dan 04.00 WIT.

Jadwal Final Piala Dunia 2026

Pertandingan: Spanyol vs Argentina

Stadion: New York New Jersey Stadium, East Rutherford, Amerika Serikat

Hari/Tanggal: Senin, 20 Juli 2026 (WIB)

Editor: Edi Yulianto
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