Jangan Tertipu Bajakan! Jadwal dan Link Live Streaming Resmi Spanyol vs Argentina di Final Piala Dunia 2026

JawaPos.com — Final Piala Dunia 2026 mempertemukan Spanyol melawan Argentina di Stadion New York New Jersey, East Rutherford, Amerika Serikat, pada Senin (20/7/2026) dini hari WIB.

Masyarakat Indonesia dapat menyaksikan laga puncak ini melalui layanan resmi MAXStream, Folaplay, atau siaran gratis TVRI, sehingga tidak perlu menggunakan situs streaming ilegal.

Partai puncak FIFA World Cup 2026 menjadi penutup turnamen yang telah menghadirkan total 104 pertandingan.

Duel Spanyol kontra Argentina berlangsung pada Minggu (19/7/2026) waktu setempat di Stadion New York New Jersey, East Rutherford, Amerika Serikat.

Bagi penonton di Indonesia, pertandingan dimulai pada Senin (20/7/2026) pukul 02.00 WIB. Kick-off juga berlangsung pukul 03.00 WITA dan 04.00 WIT.

Jadwal Final Piala Dunia 2026 Pertandingan: Spanyol vs Argentina

Stadion: New York New Jersey Stadium, East Rutherford, Amerika Serikat