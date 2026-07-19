Michael Olise Lampaui Rekor Pelé melalui Assist Terbanyak pada Satu Turnamen Piala Dunia FIFA 2026

Michael Olise (Instagram @fcbayern)
JawaPos.com – Michael Olise mencatat sejarah baru pada Piala Dunia FIFA 2026 setelah menjadi pemain dengan jumlah assist terbanyak dalam satu edisi turnamen.
Dilansir dari laman Fox Sports pada Minggu (19/7), Gelandang serang Tim Nasional Prancis itu membukukan assist ketujuh saat menghadapi Inggris pada pertandingan perebutan peringkat ketiga. Catatan tersebut membuat Olise melampaui rekor milik Pelé yang bertahan sejak Piala Dunia FIFA 1970.
Assist ketujuh Olise tercipta melalui kerja sama dengan Kylian Mbappé pada menit ke-67 pertandingan. Umpan tersebut membantu Mbappé mencetak gol sekaligus memperkuat posisinya sebagai pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah Piala Dunia FIFA.
Penampilan Olise sepanjang turnamen dinilai menjadi salah satu faktor penting di balik keberhasilan lini serang Prancis.
Meski tampil impresif sebagai kreator serangan, Olise belum mampu mencetak gol sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dari 20 tembakan yang dilepaskannya, tidak satu pun berhasil berbuah gol. Ketajamannya di depan gawang bahkan kembali menjadi sorotan setelah ia menyia-nyiakan beberapa peluang pada laga melawan Inggris.
Meskipun Prancis mengakhiri turnamen dengan kekalahan 4-6 dari Inggris pada perebutan peringkat ketiga, pencapaian individu Olise tetap menjadi salah satu catatan penting Piala Dunia FIFA 2026. Rekor tujuh assist dalam satu edisi turnamen menempatkan namanya dalam sejarah sepak bola dunia.
Kontribusi Olise sebagai pemberi umpan matang diperkirakan akan dikenang lebih lama dibandingkan kegagalannya mencetak gol selama kompetisi berlangsung.
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