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Risma Azzah Fatin
Senin, 20 Juli 2026 | 03.58 WIB

Gagalnya Inggris ke Final Piala Dunia FIFA 2026 Kembali Munculkan Nama Pep Guardiola

Pep Guardiola (Instagram @pepteam) - Image

Pep Guardiola (Instagram @pepteam)

JawaPos.com - Kekalahan Inggris 1-2 dari Argentina pada semifinal Piala Dunia FIFA 2026 meningkatkan sorotan terhadap pelatih Thomas Tuchel.

Dilansir dari laman Bein Sports pada Minggu (19/7), Sejumlah keputusan taktis yang diambil pelatih asal Jerman tersebut menjadi sasaran kritik dari mantan pemain, pengamat, dan pendukung Tim Nasional Inggris.

Pergantian pemain pada babak kedua dinilai menjadi salah satu faktor yang membuat Inggris gagal mempertahankan keunggulan.

Sejumlah tokoh sepak bola Inggris, seperti Jamie Carragher, Wayne Rooney, Gary Lineker, Micah Richards, Joe Hart, Michael Owen, Jamie O’Hara, dan Chris Sutton, menyampaikan kritik terhadap strategi Tuchel. 

Banyak yang menilai pendekatan yang diterapkan memberi kesempatan kepada Argentina untuk menguasai jalannya pertandingan dan membalikkan keadaan.

Kritik tersebut semakin memperbesar tekanan terhadap Tuchel meskipun Inggris berhasil mencapai babak semifinal.

Di tengah meningkatnya tekanan tersebut, nama Pep Guardiola kembali dikaitkan dengan posisi pelatih Tim Nasional Inggris. Laporan sejumlah media menyebut Guardiola sebelumnya menjadi kandidat utama Asosiasi Sepak Bola Inggris sebelum Tuchel ditunjuk pada 2024.

Namun, Guardiola memilih memperpanjang kontraknya bersama Manchester City sehingga Inggris akhirnya menunjuk Tuchel sebagai pelatih kepala.

Meski terus mendapat sorotan, Tuchel diperkirakan tetap melanjutkan tugasnya sebagai pelatih Tim Nasional Inggris. Kontraknya tidak memuat klausul pemutusan kerja setelah keberhasilan membawa Inggris mencapai semifinal Piala Dunia FIFA 2026.

Kendati demikian, nama Guardiola masih terus disebut sebagai sosok yang berpotensi menjadi pilihan apabila Inggris memutuskan melakukan pergantian pelatih pada masa mendatang.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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