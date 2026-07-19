Kylian Mbappé Lebih Pilih Bermain di Final Piala Dunia daripada Pecahkan Rekor Gol Sepanjang Masa

Kylian Mbappe (Bein Sports)
JawaPos.com – Kylian Mbappé menyatakan bahwa kesempatan bermain di final Piala Dunia FIFA jauh lebih berharga dibandingkan pencapaian sebagai pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah turnamen.
Dilansir dari laman Bein Sports pada Minggu (19/7), Pernyataan tersebut disampaikan setelah Prancis kalah 4-6 dari Inggris pada pertandingan perebutan peringkat ketiga Piala Dunia FIFA 2026 di Stadion Miami.
Mbappé menegaskan bahwa kegagalan tampil di partai final menjadi kekecewaan terbesar yang dirasakannya pada turnamen kali ini.
Dua gol yang dicetak ke gawang Inggris membuat Mbappé mengoleksi 22 gol sepanjang penampilannya di Piala Dunia FIFA dan kembali menjadi pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah kompetisi.
Meski demikian, kapten Tim Nasional Prancis mengaku rela melepaskan rekor tersebut demi kesempatan bermain di laga final.
“Saya lebih memilih untuk tidak menjadi pencetak gol terbanyak sepanjang masa dan bermain di pertandingan besok,” ujar Mbappé seperti dikutip pada laman Bein Sports.
Mbappé menjelaskan bahwa rekor individu memang menjadi bagian penting dalam perjalanan kariernya, tetapi bukan prioritas utama setelah kegagalan Prancis melaju ke final. Menurutnya, bermain pada pertandingan penentu gelar juara memiliki makna yang jauh lebih besar dibandingkan pencapaian pribadi.
Kekalahan 0-2 dari Spanyol pada semifinal mengakhiri harapan Prancis untuk kembali tampil di final Piala Dunia FIFA.
Meski telah memimpin daftar pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah Piala Dunia FIFA, Mbappé tetap memberikan penghormatan kepada Lionel Messi sebagai salah satu pesaing terbaiknya.
Mbappe meyakini Messi masih berpeluang menambah koleksi gol pada pertandingan final sehingga persaingan keduanya belum benar-benar berakhir. Pernyataan Mbappé tersebut sekaligus menunjukkan bahwa keberhasilan tim tetap menjadi tujuan utama dibandingkan pencapaian individu dalam ajang sebesar Piala Dunia FIFA.
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