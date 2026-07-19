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M Shofyan Dwi Kurniawan
Senin, 20 Juli 2026 | 00.22 WIB

Kylian Mbappe Prediksi Lionel Messi Bakal Cetak Gol di Final Piala Dunia 2026

Kylian Mbappe yakin Lionel Messi akan mencetak gol pada final Piala Dunia 2026 antara Argentina dan Spanyol. Ia juga mengaku lebih memilih bermain di final daripada sekadar menjadi top skor sepanjang masa. (Instagram/@k.mbappe)

JawaPos.com - Kylian Mbappe menilai persaingan memperebutkan Sepatu Emas Piala Dunia 2026 masih belum berakhir. Meski kini memimpin daftar pencetak gol terbanyak turnamen, bintang Prancis itu meyakini Lionel Messi akan kembali menunjukkan kelasnya saat Argentina menghadapi Spanyol di partai final.

Mbappe baru saja mencetak dua gol dalam laga perebutan tempat ketiga. Namun, penampilan impresifnya belum cukup menyelamatkan Prancis dari kekalahan 6-4 atas Inggris dalam pertandingan terakhir Didier Deschamps sebagai pelatih Les Bleus.

Dua gol tersebut membuat Mbappé mengoleksi 10 gol di Piala Dunia 2026, unggul dua gol atas Messi yang telah mengemas delapan gol. Selain itu, striker Real Madrid itu kini menjadi pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah Piala Dunia dengan 22 gol, satu gol lebih banyak daripada Messi.

Meski begitu, melansir Metro Sport, Mbappé sama sekali tidak meragukan kemampuan rivalnya tersebut.

"Leo pasti akan mencetak gol, itu sudah pasti, dia selalu mencetak gol."

Mbappé bahkan memperkirakan Messi setidaknya akan menyamai catatan golnya sepanjang sejarah Piala Dunia melalui laga final melawan Spanyol.

Lebih Memilih Bermain di Final daripada Mengejar Rekor

Bagi Mbappé, rekor individu bukanlah prioritas utama. Ia menegaskan bahwa kesempatan tampil di final Piala Dunia jauh lebih berharga daripada sekadar memegang status pencetak gol terbanyak.

"Saya berusaha membantu tim saya mencetak gol. Memang benar bahwa ketika Anda mencetak begitu banyak gol di Piala Dunia, itu akan meningkatkan posisi Anda di beberapa bidang, tetapi saya lebih memilih untuk tidak menjadi pencetak gol terbanyak sepanjang masa dan bermain di pertandingan final Piala Dunia."

"Akan bagus untuk warisan saya jika dikenang sebagai salah satu pemain hebat itu, tetapi bukan itu yang ada di pikiran saya saat ini."

Mbappe Soroti Dua Wajah Prancis saat Kalah dari Inggris

Mbappé juga mengulas penampilan Prancis saat kalah dari Inggris dalam perebutan posisi ketiga. Menurutnya, Les Bleus tampil sangat buruk pada babak pertama sebelum bangkit setelah turun minum.

"Saya rasa ada dua periode yang berbeda."

"Pertama-tama, saya bisa mengerti bahwa beberapa orang berpikir itu hanya lelucon dan kami tidak menghormati seragam tim. Saya lebih suka mengatakan bahwa kami adalah manusia, dan sayangnya, kita tidak bisa terus-menerus bersikap manusiawi."

Editor: Edi Yulianto
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