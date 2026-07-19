10 Pemain Paling Bersinar di Piala Dunia 2026, Messi dan Kylian Mbappe Pimpin Daftar

10 pemain yang bersinar di Piala Dunia 2026, dari Mbappe hingga Lionel Messi. (x @popbase)
JawaPos.com - Piala Dunia 2026 hampir mencapai garis akhir setelah Argentina dan timnas Spanyol memastikan tempat di partai final. Turnamen kali ini menghadirkan banyak kisah menarik, mulai dari munculnya talenta muda hingga penampilan luar biasa para pemain senior yang masih tampil di level tertinggi.
Melansir Sportsnaut, berikut 10 pemain yang paling bersinar sepanjang Piala Dunia 2026.
Kylian Mbappe kembali membuktikan statusnya sebagai salah satu pemain terbaik dunia. Striker Prancis itu tampil tajam sepanjang turnamen dan menjadi kandidat kuat peraih Sepatu Emas berkat produktivitasnya di depan gawang.
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Kecepatan, penyelesaian akhir, dan kemampuannya menentukan pertandingan membuat Mbappe kembali menjadi motor utama permainan Les Bleus.
Salah satu cerita paling mengejutkan di Piala Dunia 2026 datang dari Tanjung Verde. Penampilan luar biasa mereka tidak lepas dari peran sang kiper, Vozinha.
Kiper berusia 40 tahun itu menjadi benteng terakhir yang sulit ditembus lawan dengan mencatatkan 18 penyelamatan sepanjang turnamen. Performa impresifnya membuat namanya mendadak dikenal luas oleh pencinta sepak bola dunia.
Erling Haaland akhirnya menunjukkan kualitasnya di panggung Piala Dunia. Penyerang Norwegia itu mencetak tujuh gol dan membawa negaranya melangkah jauh hingga babak perempat final.
Ketajamannya di kotak penalti menjadi salah satu tontonan terbaik sepanjang turnamen.
Meski belum menjadi pencetak gol terbanyak, Lamine Yamal memiliki pengaruh besar terhadap permainan Spanyol.
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