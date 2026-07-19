Bagaimana Luis de la Fuente Berencana Meredam Lionel Messi di Final Piala Dunia 2026?

JawaPos.com - Final Piala Dunia 2026 akan mempertemukan dua raksasa sepak bola dunia, timnas Spanyol dan Argentina, di Stadion MetLife.

Di atas kertas, timnas Spanyol akan melawan Argentina dengan kepercayaan diri tinggi, setelah tampil impresif sepanjang turnamen piala dunia. Namun, ada satu sosok yang menjadi perhatian utama mereka, Lionel Messi.

Kapten Argentina itu kembali membuktikan dirinya sebagai pemain pembeda. Di usia 39 tahun, Messi tampil luar biasa dengan koleksi delapan gol dan empat assist, membawa Albiceleste melaju hingga partai puncak untuk leawan timas Spanyol.

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Performa gemilang Messi tersebut membuatnya difavoritkan meraih Bola Emas Piala Dunia, bahkan masih berpeluang menyabet Sepatu Emas. Melansir Sports Illustrated, pelatih timnas Spanyol Luis de la Fuente mengakui timnya sangat menghormati kualitas sang megabintang, tetapi menegaskan fokus mereka bukan hanya menghentikan satu pemain.

"Berada di final saja sudah merupakan suatu kehormatan. Saya akan mendaftar untuk mencapai final kejuaraan dunia setiap tahun dan kalah," kata De la Fuente.

"Kami ingin berjuang untuk memenangkannya. Kami akan menikmati momen ini. Mereka adalah lawan yang hebat dengan rekam jejak yang spektakuler," imbuh dia.

Tidak Ada Penjagaan Khusus untuk Messi Banyak yang memperkirakan Spanyol akan menugaskan satu pemain untuk terus membayangi Messi sepanjang pertandingan. Namun, De la Fuente memilih pendekatan berbeda.

"Kami tidak akan melakukan penjagaan ketat terhadap Messi, tetapi kami akan waspada," ujar Luis De La Fuente.