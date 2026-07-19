Bagaimana Luis de la Fuente Berencana Meredam Lionel Messi di Final Piala Dunia 2026?

Timnas Spanyol harus menghentikan Lionel Messi pada final Piala Dunia 2026. (ig @leomessi)
JawaPos.com - Final Piala Dunia 2026 akan mempertemukan dua raksasa sepak bola dunia, timnas Spanyol dan Argentina, di Stadion MetLife.
Di atas kertas, timnas Spanyol akan melawan Argentina dengan kepercayaan diri tinggi, setelah tampil impresif sepanjang turnamen piala dunia. Namun, ada satu sosok yang menjadi perhatian utama mereka, Lionel Messi.
Kapten Argentina itu kembali membuktikan dirinya sebagai pemain pembeda. Di usia 39 tahun, Messi tampil luar biasa dengan koleksi delapan gol dan empat assist, membawa Albiceleste melaju hingga partai puncak untuk leawan timas Spanyol.
Performa gemilang Messi tersebut membuatnya difavoritkan meraih Bola Emas Piala Dunia, bahkan masih berpeluang menyabet Sepatu Emas. Melansir Sports Illustrated, pelatih timnas Spanyol Luis de la Fuente mengakui timnya sangat menghormati kualitas sang megabintang, tetapi menegaskan fokus mereka bukan hanya menghentikan satu pemain.
"Berada di final saja sudah merupakan suatu kehormatan. Saya akan mendaftar untuk mencapai final kejuaraan dunia setiap tahun dan kalah," kata De la Fuente.
"Kami ingin berjuang untuk memenangkannya. Kami akan menikmati momen ini. Mereka adalah lawan yang hebat dengan rekam jejak yang spektakuler," imbuh dia.
Baca Juga:Taktik Bertahan Thomas Tuchel saat Lawan Argentina Tuai Kritik, Pemain Senior Inggris Dikabarkan Mulai Tidak Puas
Banyak yang memperkirakan Spanyol akan menugaskan satu pemain untuk terus membayangi Messi sepanjang pertandingan. Namun, De la Fuente memilih pendekatan berbeda.
"Kami tidak akan melakukan penjagaan ketat terhadap Messi, tetapi kami akan waspada," ujar Luis De La Fuente.
Pelatih berusia 65 tahun itu juga menegaskan rasa hormatnya kepada pelatih Argentina, Lionel Scaloni. "Scaloni dan saya adalah dua pesaing hebat yang sangat mengagumi satu sama lain. Merupakan suatu kehormatan untuk menghadapinya," papar dia.
Atlet Golf Putri Indonesia Diduga Diculik, Sedang Rayakan Ultah Nenek di Restoran Tiba-tiba Disergap 5 Pria
Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!
Rekor Pertemuan Lengkap Argentina vs Spanyol, Mencari Juara Sejati di Final Piala Dunia 2026
Alasan Mengapa Jude Bellingham Menampar Pemain Argentina Setelah Inggris Tersingkir dari Piala Dunia 2026
Analisis Prediksi Bursa Prancis vs Inggris di Piala Dunia 2026: Les Bleus Lebih Dijagokan Rebut Posisi Ketiga
Analisis Prediksi Bursa Spanyol vs Argentina di Piala Dunia 2026: La Roja Lebih Dijagokan Juara Piala Dunia 2026
Usai Timnas Inggris Gagal ke Final Piala Dunia 2026, Gary Neville dan Roy Keane Saling Adu Pendapat
Presiden Prabowo Hadiri Panen Raya TNI: Hari Ini Saya Bahagia
Profil Simson Rarameha Ngadang alias Temon: Lulusan Psikologi UI yang Memilih Jadi Komedian
Komedian Temon Kristen Tapi Punya Banyak Istri, Begini Kata Pihak Keluarga