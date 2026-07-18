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Moch. Rizky Pratama Putra
Minggu, 19 Juli 2026 | 02.08 WIB

Prediksi Susunan Pemain Prancis vs Inggris di Piala Dunia 2026: Mbappe vs Kane Berebut Akhir Manis!

Kylian Mbappe dan Harry Kane diprediksi tetap menjadi starter saat Prancis menghadapi Inggris pada laga perebutan tempat ketiga Piala Dunia 2026 di Stadion Miami. (FIFA)

 

JawaPos.com — Prancis akan menghadapi Inggris dalam laga perebutan tempat ketiga Piala Dunia 2026 di Stadion Miami, Amerika Serikat, Minggu (19/7/2026) pagi WIB.

Duel ini menjadi kesempatan terakhir bagi Kylian Mbappe dan Harry Kane membawa timnya menutup turnamen dengan kemenangan setelah sama-sama gagal mencapai partai final.

Meski hanya memperebutkan peringkat ketiga, pertandingan diprediksi tetap berlangsung menarik.

Kedua tim datang dengan motivasi berbeda, yakni mengakhiri turnamen secara positif sekaligus memberi kesempatan kepada sejumlah pemain yang selama ini minim menit bermain.

Akankah Didier Deschamps Melakukan Rotasi Besar?

Pelatih Prancis Didier Deschamps diperkirakan melakukan beberapa perubahan dalam susunan pemain.

Rotasi dilakukan untuk menjaga kebugaran skuad sekaligus memberi pengalaman kepada pemain yang belum banyak tampil sepanjang Piala Dunia 2026.

Mike Maignan diprediksi tetap menjadi pilihan utama di bawah mistar gawang. Kiper berpengalaman itu akan memimpin lini belakang yang kemungkinan diisi Malo Gusto, Dayot Upamecano, Maxence Lacroix, dan Theo Hernandez.

Perubahan paling menarik diprediksi terjadi di sektor gelandang. N'Golo Kante berpeluang menjalani penampilan pertamanya di turnamen ini sebagai starter setelah sebelumnya lebih sering berada di bangku cadangan.

Gelandang veteran tersebut diperkirakan berduet dengan Manu Kone untuk menjaga keseimbangan permainan Les Bleus.

Kehadiran Kante diharapkan memberi ketenangan sekaligus memperkuat transisi dari bertahan ke menyerang.

Editor: Edi Yulianto
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