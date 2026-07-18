4 Serba-serbi Pertunjukan Halftime Final Piala Dunia FIFA 2026 yang Wajib Diketahui

Trofi Piala Dunia FIFA (Bein Sports)
JawaPos.com – Final Piala Dunia FIFA 2026 antara Spanyol dan Argentina tidak hanya menyajikan perebutan gelar juara dunia, tetapi juga menghadirkan pertunjukan halftime pertama dalam sejarah turnamen.
FIFA telah menyiapkan konsep hiburan berskala internasional yang akan berlangsung pada jeda pertandingan.
Berikut 4 serba-serbi menarik mengenai pertunjukan halftime pada final Piala Dunia FIFA 2026, seperti dilansir dari laman Bein Sports pada Sabtu (18/7).
1. Durasi Jeda Babak Pertama Diperpanjang
FIFA menetapkan jeda babak pertama final berlangsung selama 17 menit, lebih lama dua menit dibandingkan durasi normal. Waktu tersebut digunakan untuk mengakomodasi pertunjukan halftime tanpa mengganggu jalannya pertandingan. Sebagian waktu juga dimanfaatkan untuk pemasangan dan pembongkaran panggung serta penataan kembali lapangan.
2. Pertunjukan Musik Berlangsung Sekitar 11 Menit
Penampilan musik diperkirakan berlangsung selama kurang lebih 11 menit di tengah jeda babak pertama. Durasi tersebut dirancang agar pertunjukan tetap spektakuler sekaligus menjaga kelancaran pertandingan. Produksi pertunjukan akan dilakukan dalam waktu yang sangat terbatas dengan persiapan yang matang.
3. Waktu Pelaksanaan Bergantung Pada Jalannya Pertandingan
Pertandingan final dijadwalkan dimulai pada pukul 15.00 waktu setempat. Pertunjukan halftime diperkirakan dimulai sekitar pukul 15.50 waktu setempat, bergantung pada tambahan waktu pada akhir babak pertama. Dengan demikian, waktu pelaksanaan dapat berubah sesuai situasi di lapangan.
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