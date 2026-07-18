Laga Perebutan Tempat Ketiga Berpotensi Ubah Peraih Sepatu Emas Piala Dunia FIFA 2026 secara Dramatis

JawaPos.com – Persaingan memperebutkan gelar pencetak gol terbanyak atau Sepatu Emas Piala Dunia FIFA 2026 belum berakhir meski babak semifinal telah usai.

Dilansir dari laman Bein Sports pada Sabtu (18/7), Para pemain dari Prancis dan Inggris masih memiliki kesempatan menambah koleksi gol melalui pertandingan perebutan tempat ketiga. Laga tersebut berpotensi mengubah klasemen pencetak gol sebelum partai final digelar.

Seluruh gol yang dicetak dalam pertandingan perebutan tempat ketiga tetap masuk dalam catatan resmi FIFA dan diperhitungkan dalam persaingan Sepatu Emas. Kondisi itu membuat Kylian Mbappe, Harry Kane, Jude Bellingham, dan Ousmane Dembele masih berpeluang memperbaiki perolehan gol mereka.

Diketahui bahwa Kylian Mbappe saat ini mengoleksi delapan gol, sedangkan Kane dan Bellingham masing-masing telah mencetak enam gol.

Pertandingan perebutan tempat ketiga akan berlangsung sebelum final antara Argentina dan Spanyol. Situasi tersebut memberi peluang bagi Mbappe untuk sementara melampaui perolehan gol Lionel Messi yang juga telah mengemas delapan gol.

Namun, Messi masih memiliki kesempatan menambah gol pada laga final sekaligus mempertahankan posisinya dalam persaingan Sepatu Emas.

Apabila jumlah gol para pemain berakhir sama, FIFA akan menentukan pemenang berdasarkan jumlah assist yang dicatat sepanjang turnamen. Jika jumlah assist juga identik, penilaian dilanjutkan dengan menghitung total menit bermain, di mana pemain dengan waktu bermain lebih sedikit akan menempati posisi lebih tinggi.