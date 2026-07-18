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Andre Rizal Hanafi
Sabtu, 18 Juli 2026 | 13.09 WIB

Jelang Final Piala Dunia 2026, Jurnalis Spanyol Sebut Argentina Tim Paling Bermain Keras dan Sulit Ditaklukkan

Timnas Spanyol akan menghadapi juara bertahan Argentina di partai puncak Piala Dunia 2026. (X.com/@SEFutbol) - Image

Timnas Spanyol akan menghadapi juara bertahan Argentina di partai puncak Piala Dunia 2026. (X.com/@SEFutbol)

JawaPos.com - Atmosfer menjelang final Piala Dunia 2026 antara timnas Spanyol dan Argentina semakin memanas. Berbagai prediksi hingga komentar bermunculan dari pengamat sepak bola, termasuk jurnalis senior Spanyol Roberto Gomez yang memberikan pandangannya mengenai duel dua raksasa tersebut.

Dalam program La Tribu di Radio MARCA, Gomez mengaku optimistis Spanyol mampu mengakhiri turnamen dengan gelar juara piala dunia. Namun, dia juga mengingatkan bahwa Argentina bukan lawan yang mudah untuk ditaklukkan.

Menurut dia, timnas Argentina asuhan Lionel Scaloni merupakan ujian terberat yang bisa dihadapi timnas Spanyol pada partai puncak piala dunia. Pengalaman, mental juara, serta karakter permainan Argentina dinilai menjadi kombinasi yang membuat mereka sangat berbahaya.

"Saya yakin Spanyol akan memenangkan Piala Dunia, tetapi itu tidak akan mudah. Kami harus bekerja sangat keras untuk mengalahkan mereka," ujar Gomez.

Dia menyebut, Argentina sebagai lawan paling sulit yang mungkin dihadapi Spanyol sepanjang turnamen. Kekuatan Argentina tidak hanya terletak pada kualitas individu para pemainnya, tetapi juga cara mereka menghadapi pertandingan besar.

Dia menilai skuad Albiceleste memiliki mental bertanding yang sangat kuat dan tidak mudah kehilangan fokus dalam tekanan. Meski demikian, Gomez juga melontarkan kritik terhadap gaya bermain Argentina.

Dia menilai beberapa pemain Albiceleste kerap bermain dengan intensitas tinggi hingga mendekati batas pelanggaran. Gaya bermain keras tersebut menjadi salah satu alasan mengapa Argentina selalu sulit dikalahkan dalam pertandingan penting.

Walau menyampaikan kritik, Gomez tetap memberikan penghormatan terhadap sejarah sepak bola Argentina. Mereka telah melahirkan banyak pemain legendaris yang memberi warna dalam sejarah sepak bola dunia. Beberapa nama seperti Alfredo Di Stefano, Diego Maradona, hingga Lionel Messi disebutnya sebagai bukti kualitas Argentina dalam menghasilkan pesepak bola kelas dunia.

Tak hanya pemain, Gomez juga memberikan apresiasi kepada pelatih Lionel Scaloni. Pelatih berusia 48 tahun itu berhasil membangun tim yang solid, disiplin, dan mampu mempertahankan status Argentina sebagai salah satu kekuatan utama sepak bola dunia.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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